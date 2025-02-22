Прокуратура выяснила, где была мать детей, погибших при пожаре в омском селе

Posted 22 февраля, 09:02
Published 22 февраля, 09:02
Modified 22 февраля, 09:07
Updated 22 февраля, 09:07
В Омской области продолжают выяснять обстоятельства страшного пожара в селе Ильичевка, в котором погибли двое маленьких детей, 17-летняя тетя малышей и 19-летний знакомый девушки. Прокуратура раскрыла новые детали жизни семьи и то, где в момент трагедии находилась их 22-летняя мать.
Как объяснили сотрудники ведомства «NGS55», женщина в тот день не была дома — она находилась в гостях у знакомого мужчины. При этом дети оставались одни в доме, который, по словам представителей прокуратуры, был в ужасном состоянии: антисанитария и сигареты повсюду.
Семья уже давно числилась в списке неблагополучных, а сама молодая мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за то, что оставляла малышей без присмотра. О судьбе биологического отца погибших детей ничего не известно. Напомним, ранее следствие выдвинуло две версии произошедшего: непотушенная сигарета или короткое замыкание электропроводки.