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Posted 22 февраля, 09:02

Published 22 февраля, 09:02

Modified 22 февраля, 09:07

Updated 22 февраля, 09:07

Появились новые подробности смертельного пожара в омском селе Ильичевка

Прокуратура выяснила, где была мать детей, погибших при пожаре в омском селе

22 февраля 2025, 09:02
Фото: 1MI. Появились новые подробности смертельного пожара в омском селе Ильичевка
Мать детей состояла на учете.

В Омской области продолжают выяснять обстоятельства страшного пожара в селе Ильичевка, в котором погибли двое маленьких детей, 17-летняя тетя малышей и 19-летний знакомый девушки. Прокуратура раскрыла новые детали жизни семьи и то, где в момент трагедии находилась их 22-летняя мать.

Как объяснили сотрудники ведомства «NGS55», женщина в тот день не была дома — она находилась в гостях у знакомого мужчины. При этом дети оставались одни в доме, который, по словам представителей прокуратуры, был в ужасном состоянии: антисанитария и сигареты повсюду.

Семья уже давно числилась в списке неблагополучных, а сама молодая мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за то, что оставляла малышей без присмотра. О судьбе биологического отца погибших детей ничего не известно. Напомним, ранее следствие выдвинуло две версии произошедшего: непотушенная сигарета или короткое замыкание электропроводки.

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#Риана Дязанцева#Омск#Прокуратура#Дети#Неблагополучная семья#Административная ответственность
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