Прокуратура выяснила, где была мать детей, погибших при пожаре в омском селе

Как объяснили сотрудники ведомства «NGS55», женщина в тот день не была дома — она находилась в гостях у знакомого мужчины. При этом дети оставались одни в доме, который, по словам представителей прокуратуры, был в ужасном состоянии: антисанитария и сигареты повсюду.