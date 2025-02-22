Пожар в Омской области унес жизни четырех человек — среди жертв малыши

Posted 22 февраля, 03:15
Published 22 февраля, 03:15
Modified 22 февраля, 06:32
Updated 22 февраля, 06:32
Прокуратура Омской области сообщает, что сегодня ночью, 22 февраля, в селе Ильичевка Москаленского района произошел пожар в частном доме. Пламя охватило 64 «квадрата».
На ликвидацию огня были направлены 17 специалистов МЧС России и 5 единиц техники. Открытое горение удалось потушить к 07:13.
По данным МЧС России, соседи заметили густой дым и немедленно сообщили о возгорании в пожарную охрану. Прибывшие на место спасатели ликвидировали открытое пламя, однако внутри дома обнаружили тела четырех погибших — двух маленьких девочек (полутора и трех лет), а также 17-летней девушки и ее 19-летнего знакомого.
Прокуратура Омской области сообщает, что по предварительным данным, в момент трагедии матери детей не было дома. Она оставила малышей под присмотром их 17-летней тети. Что именно стало причиной возгорания, пока не установлено.
На месте происшествия работают представители экстренных служб, прокуратуры и следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), прокуратура взяла расследование под свой контроль. Обстоятельства случившегося уточняются.
Напомним, вчера, 21 февраля, пожар на омской Московке закончился трагедией.