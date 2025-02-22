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Posted 22 февраля, 03:15

Published 22 февраля, 03:15

Modified 22 февраля, 06:32

Updated 22 февраля, 06:32

Подробности смертельного пожара в в селе Ильичевка Омской области

Пожар в Омской области унес жизни четырех человек — среди жертв малыши

22 февраля 2025, 03:15
Фото: МЧС России. Подробности смертельного пожара в в селе Ильичевка Омской области

Жуткий ночной пожар в Омской области унес жизни троих детей и взрослого

Матери во время пожара дома не было.

Прокуратура Омской области сообщает, что сегодня ночью, 22 февраля, в селе Ильичевка Москаленского района произошел пожар в частном доме. Пламя охватило 64 «квадрата».

На ликвидацию огня были направлены 17 специалистов МЧС России и 5 единиц техники. Открытое горение удалось потушить к 07:13.

Видео: Прокуратура Омской области. Детей оставили с несовершеннолетней тетей

По данным МЧС России, соседи заметили густой дым и немедленно сообщили о возгорании в пожарную охрану. Прибывшие на место спасатели ликвидировали открытое пламя, однако внутри дома обнаружили тела четырех погибших — двух маленьких девочек (полутора и трех лет), а также 17-летней девушки и ее 19-летнего знакомого.

Прокуратура Омской области сообщает, что по предварительным данным, в момент трагедии матери детей не было дома. Она оставила малышей под присмотром их 17-летней тети. Что именно стало причиной возгорания, пока не установлено.

На месте происшествия работают представители экстренных служб, прокуратуры и следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), прокуратура взяла расследование под свой контроль. Обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, вчера, 21 февраля, пожар на омской Московке закончился трагедией.

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#Риана Дязанцева#Видео#Омск#Прокуратура#Следственный комитет#Дети#МЧС России
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