Пожар в Омской области унес жизни четырех человек — среди жертв малыши

По данным МЧС России, соседи заметили густой дым и немедленно сообщили о возгорании в пожарную охрану. Прибывшие на место спасатели ликвидировали открытое пламя, однако внутри дома обнаружили тела четырех погибших — двух маленьких девочек (полутора и трех лет), а также 17-летней девушки и ее 19-летнего знакомого.