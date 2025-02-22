Омский следком назвал две возможные причины смертельного пожара в селе Ильичевка

Также известно, что мать детей была на учете как неблагополучная семья и ранее нарушала родительские обязанности. Напомним, в момент пожара она не находилась дома. Следователи проверят, как работали службы, которые должны были следить за условиями жизни детей в этой семье. Расследование продолжается.