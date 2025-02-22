Омский следком назвал две возможные причины смертельного пожара в селе Ильичевка

Posted 22 февраля, 06:56
Published 22 февраля, 06:56
Modified 22 февраля, 06:58
Updated 22 февраля, 06:58
В Омске в результате утреннего пожара в частном доме погибли четыре человека, в том числе два маленьких ребенка. Следственный комитет начал уголовное дело по факту неосторожного причинения смерти. По предварительным данным, смерть наступила из-за сильного задымления, что привело к отравлению угарным газом.
Следователи рассматривают две версии того, что могло вызвать пожар. Одна из них — это непотушенная сигарета, так как огонь начался на веранде. Другая версия — короткое замыкание электропроводки. Точные причины будут установлены после экспертиз.
Также известно, что мать детей была на учете как неблагополучная семья и ранее нарушала родительские обязанности. Напомним, в момент пожара она не находилась дома. Следователи проверят, как работали службы, которые должны были следить за условиями жизни детей в этой семье. Расследование продолжается.