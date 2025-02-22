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Posted 22 февраля, 06:56

Published 22 февраля, 06:56

Modified 22 февраля, 06:58

Updated 22 февраля, 06:58

Стали известны возможные причины смертельного пожара в омском селе Ильичевка

Омский следком назвал две возможные причины смертельного пожара в селе Ильичевка

22 февраля 2025, 06:56
Фото: Прокуратура Омской области. Стали известны возможные причины смертельного пожара в омском селе Ильичевка
Пожар унес жизни троих детей и одного взрослого.

В Омске в результате утреннего пожара в частном доме погибли четыре человека, в том числе два маленьких ребенка. Следственный комитет начал уголовное дело по факту неосторожного причинения смерти. По предварительным данным, смерть наступила из-за сильного задымления, что привело к отравлению угарным газом.

Следователи рассматривают две версии того, что могло вызвать пожар. Одна из них — это непотушенная сигарета, так как огонь начался на веранде. Другая версия — короткое замыкание электропроводки. Точные причины будут установлены после экспертиз.

Также известно, что мать детей была на учете как неблагополучная семья и ранее нарушала родительские обязанности. Напомним, в момент пожара она не находилась дома. Следователи проверят, как работали службы, которые должны были следить за условиями жизни детей в этой семье. Расследование продолжается.

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#Риана Дязанцева#Омск#Следственный комитет#Дети#Смерть#Расследование#Неблагополучная семья
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