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Posted 22 февраля, 10:47

Published 22 февраля, 10:47

Modified 22 февраля, 10:55

Updated 22 февраля, 10:55

Проект капремонта СКК имени Блинова прошел госэкспертизу

Омский СКК им. Блинова получит новый облик: проект прошел госэкспертизу

22 февраля 2025, 10:47
Фото: gorod55.ru.

Проект капремонта СКК имени Блинова прошел госэкспертизу

Срок ремонта пока не определен.

По данным ГИС ЕГРЗ, проект капитального ремонта СКК имени Блинова в Омске получил положительное заключение госэкспертизы. Результаты проектной документации появились 21 февраля 2025 года.

Исполнителем работ выступило ООО ПБ «РИЦ». Согласно данным Rusprofile, директором компании является Роман Анкудинов. ПБ «РИЦ» занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях.

Напомним, ранее депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин высказался о предстоящем капремонте спортивно-концертного комплекса, который обойдется в сумму около 2 млрд рублей. По его словам, проект вряд ли попадет в бюджет в этом году.

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#Риана Дязанцева#Омск#Капитальный ремонт#Бюджет#Госэкспертиза#СКК имени Блинова
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