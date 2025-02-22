Омский СКК им. Блинова получит новый облик: проект прошел госэкспертизу

Posted 22 февраля, 10:47
Published 22 февраля, 10:47
Modified 22 февраля, 10:55
Updated 22 февраля, 10:55
По данным ГИС ЕГРЗ, проект капитального ремонта СКК имени Блинова в Омске получил положительное заключение госэкспертизы. Результаты проектной документации появились 21 февраля 2025 года.
Исполнителем работ выступило ООО ПБ «РИЦ». Согласно данным Rusprofile, директором компании является Роман Анкудинов. ПБ «РИЦ» занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях.
Напомним, ранее депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин высказался о предстоящем капремонте спортивно-концертного комплекса, который обойдется в сумму около 2 млрд рублей. По его словам, проект вряд ли попадет в бюджет в этом году.