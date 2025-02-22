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Posted 22 февраля, 07:46

Published 22 февраля, 07:46

Modified 22 февраля, 07:48

Updated 22 февраля, 07:48

В Омске запустят прямой рейс до столицы Бурятии

Омичи смогут напрямую летать в Улан-Удэ в летний период

22 февраля 2025, 07:46
Фото: 1MI. В Омске запустят прямой рейс до столицы Бурятии
Время в пути составит 3,5 часа.

С 3 июня авиакомпания Red Wings запустит новый рейс между Омском и Улан-Удэ. Самолеты будут летать из столицы Бурятии в Минеральные Воды с промежуточной остановкой в Омске.

«Мы состыковали Омск с Минеральными Водами, стыковка в Омске час, и поэтому практически прямой рейс из Улан-Удэ в Минеральные Воды в летний период будет открыт», — пояснил заместитель коммерческого директора авиакомпании Red Wings по регулярным перевозкам Алексей Донченко.
Рейс Омск — Улан-Удэ
Рейс Омск — Улан-Удэ. Фото: Red Wings

Рейсы по маршруту Омск — Улан-Удэ будут выполняться по вторникам. Вылет из Омска запланирован в 12:40, а прибытие в Улан-Удэ — в 18:05 по местному времени. Время в пути составит 3 часа 25 минут. Обратно из Улан-Удэ рейс вылетает в 19:05 и прилетает в Омск в 20:45.

Билеты на июнь стоят от 10 300 тысяч рублей. Отметим, что в июле и августе стоимость увеличится на 2 тысячи. Ранее стало известно, что омичи смогут летать в Санкт-Петербург и Сочи в просторном салоне воздушного судна.

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#Риана Дязанцева#Самолет#Омск#Билеты#Авиаперевозки#Рейсы#Стоимость#Улан-Удэ
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