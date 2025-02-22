Омичи смогут напрямую летать в Улан-Удэ в летний период

Рейсы по маршруту Омск — Улан-Удэ будут выполняться по вторникам. Вылет из Омска запланирован в 12:40, а прибытие в Улан-Удэ — в 18:05 по местному времени. Время в пути составит 3 часа 25 минут. Обратно из Улан-Удэ рейс вылетает в 19:05 и прилетает в Омск в 20:45.