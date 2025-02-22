Омичи смогут напрямую летать в Улан-Удэ в летний период

Posted 22 февраля, 07:46
Published 22 февраля, 07:46
Modified 22 февраля, 07:48
Updated 22 февраля, 07:48
С 3 июня авиакомпания Red Wings запустит новый рейс между Омском и Улан-Удэ. Самолеты будут летать из столицы Бурятии в Минеральные Воды с промежуточной остановкой в Омске.
«Мы состыковали Омск с Минеральными Водами, стыковка в Омске час, и поэтому практически прямой рейс из Улан-Удэ в Минеральные Воды в летний период будет открыт», — пояснил заместитель коммерческого директора авиакомпании Red Wings по регулярным перевозкам Алексей Донченко.
Рейсы по маршруту Омск — Улан-Удэ будут выполняться по вторникам. Вылет из Омска запланирован в 12:40, а прибытие в Улан-Удэ — в 18:05 по местному времени. Время в пути составит 3 часа 25 минут. Обратно из Улан-Удэ рейс вылетает в 19:05 и прилетает в Омск в 20:45.
Билеты на июнь стоят от 10 300 тысяч рублей. Отметим, что в июле и августе стоимость увеличится на 2 тысячи. Ранее стало известно, что омичи смогут летать в Санкт-Петербург и Сочи в просторном салоне воздушного судна.