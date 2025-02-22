Нашествие шелкопряда: в трех районах Омской области обработают леса за 25 млн рублей

Специалисты применят биологические препараты наземным способом — это щадящий метод, который позволяет бороться с шелкопрядом без вреда для окружающей среды. Опрыскивание будет проводиться в вечернее и ночное время, когда скорость ветра не превышает 3 м/с. Это необходимо, чтобы препараты равномерно распределялись и эффективно воздействовали на вредителей.