Нашествие шелкопряда: в трех районах Омской области обработают леса за 25 млн рублей

Posted 22 февраля, 05:19
Published 22 февраля, 05:19
Modified 22 февраля, 06:26
Updated 22 февраля, 06:26
В Омской области зафиксирована популяция непарного шелкопряда — одного из самых опасных лесных вредителей. Под угрозой оказались сразу три района региона: Крутинский, Тюкалинский и Муромцевский.
Чтобы не допустить экологической катастрофы, главное управление лесного хозяйства Омской области запланировало комплексную обработку лесов специальными биологическими препаратами. Работы начнутся в ближайшее время и будут проводиться до конца июня.
Специалисты применят биологические препараты наземным способом — это щадящий метод, который позволяет бороться с шелкопрядом без вреда для окружающей среды. Опрыскивание будет проводиться в вечернее и ночное время, когда скорость ветра не превышает 3 м/с. Это необходимо, чтобы препараты равномерно распределялись и эффективно воздействовали на вредителей.
На проведение работ выделено 24,7 млн рублей. Согласно данным аукциона, заявки от подрядчиков принимаются до 4 марта 2025 года, а победителя определят 6 марта.
Крутинский район:
Муромцевский район:
Тюкалинский район:
Ранее Город55 писал, что леса Омской области стали чище — площадь зараженных участков сократилась почти на 135 тысяч гектаров.