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Posted 22 февраля, 05:19

Published 22 февраля, 05:19

Modified 22 февраля, 06:26

Updated 22 февраля, 06:26

В лесах Омской области проведут масштабное истребление опасного вредителя

Нашествие шелкопряда: в трех районах Омской области обработают леса за 25 млн рублей

22 февраля 2025, 05:19
Фото: 1MI. В лесах Омской области проведут масштабное истребление опасного вредителя

На борьбу с опасными вредителями в лесах Омской области выделят 25 млн рублей

Работы проведут в лесах Крутинского, Тюкалинского и Муромцевского районов.

В Омской области зафиксирована популяция непарного шелкопряда — одного из самых опасных лесных вредителей. Под угрозой оказались сразу три района региона: Крутинский, Тюкалинский и Муромцевский.

Чтобы не допустить экологической катастрофы, главное управление лесного хозяйства Омской области запланировало комплексную обработку лесов специальными биологическими препаратами. Работы начнутся в ближайшее время и будут проводиться до конца июня.

Специалисты применят биологические препараты наземным способом — это щадящий метод, который позволяет бороться с шелкопрядом без вреда для окружающей среды. Опрыскивание будет проводиться в вечернее и ночное время, когда скорость ветра не превышает 3 м/с. Это необходимо, чтобы препараты равномерно распределялись и эффективно воздействовали на вредителей.

На проведение работ выделено 24,7 млн рублей. Согласно данным аукциона, заявки от подрядчиков принимаются до 4 марта 2025 года, а победителя определят 6 марта.

Крутинский район:

Карта-схема расположения рабочих участков Крутинского лесничества
Карта-схема расположения рабочих участков Крутинского лесничества. Фото: Госзакупки
  • Общая площадь лесов — 201,4 тысяч га;
  • Лесистость — 26,9%;
  • Территория лесничества разделена на 4 участка, крупнейший из которых — Крутинское сельское участковое лесничество (115,2 тысяч га).

Муромцевский район:

Карта-схема расположения рабочих участков Муромцевского лесничества
Карта-схема расположения рабочих участков Муромцевского лесничества. Фото: Госзакупки
  • Общая площадь лесов — 317 тысяч га;
  • Лесистость — 39,6%;
  • Лесничество разделено на 5 участков, крупнейший — Муромцевское сельское (158,3 тысяч га).

Тюкалинский район:

Карта-схема расположения рабочих участков Тюкалинского лесничества
Карта-схема расположения рабочих участков Тюкалинского лесничества. Фото: Госзакупки
  • Общая площадь лесов — 159,1 тысяч га;
  • Лесистость — более 95%;
  • Лесной фонд представлен отдельными урочищами, которые разбросаны по всему району.

Ранее Город55 писал, что леса Омской области стали чище — площадь зараженных участков сократилась почти на 135 тысяч гектаров.

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#Риана Дязанцева#Экология#Омск#Аукцион#Муромцевский район#Тюкалинский район#Шелкопряд#Крутинский район#Лесное хозяйство#Вредители
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