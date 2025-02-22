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Posted 22 февраля, 09:58

Published 22 февраля, 09:58

Modified 22 февраля, 10:00

Updated 22 февраля, 10:00

Аварийную школу №13 имени А. С. Пушкина отремонтируют за 100,4 млн рублей

На капитальный ремонт омской аварийной школы №13 потратят более 100,4 млн рублей

22 февраля 2025, 09:58
Фото: Изображение Midjourney. Аварийную школу №13 имени А. С. Пушкина отремонтируют за 100,4 млн рублей

Стало известно, когда отремонтируют аварийную школу №13 в Омске

Здание признали аварийным в 2023 году.

В Омске ищут подрядчика для масштабного капремонта школы №13 имени А. С. Пушкина, расположенной на улице 7-я Ремесленная, 77. Ученики были временно распределены по другим школам — №116 и №152. Однако власти города приняли решение о капитальном ремонте, который позволит вернуть учебное заведение в строй.

Согласно контракту, на реализацию проекта планируется потратить более 100,4 млн рублей. Победителя тендера выберут 5 марта, а прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 3 марта 2025 года.

Этапы ремонтных работ:

  • Архитектурные решения:

Работы начнутся в течение пяти рабочих дней после подписания контракта и завершатся не позднее 15 июля 2025 года.

  • Конструктивные решения:
  1. Внутреннее электроснабжение и электроосвещение;
  2. Элементы канала в подвальной части здания для прокладки трубопроводов коммуникаций;
  3. Непредвиденные работы и затраты.

Эти работы должны быть завершены до 8 декабря 2025 года.

Напомним, здание школы признали аварийным в 2023 году после обследования, которое выявило значительные дефекты. В результате было принято решение о временном переводе детей в другие учебные заведения.

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#Риана Дязанцева#Образование#Омск#Школа#Капремонт#Аварийное здание#Тендер
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