На капитальный ремонт омской аварийной школы №13 потратят более 100,4 млн рублей

Posted 22 февраля, 09:58
Published 22 февраля, 09:58
Modified 22 февраля, 10:00
Updated 22 февраля, 10:00
В Омске ищут подрядчика для масштабного капремонта школы №13 имени А. С. Пушкина, расположенной на улице 7-я Ремесленная, 77. Ученики были временно распределены по другим школам — №116 и №152. Однако власти города приняли решение о капитальном ремонте, который позволит вернуть учебное заведение в строй.
Согласно контракту, на реализацию проекта планируется потратить более 100,4 млн рублей. Победителя тендера выберут 5 марта, а прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 3 марта 2025 года.
Этапы ремонтных работ:
Работы начнутся в течение пяти рабочих дней после подписания контракта и завершатся не позднее 15 июля 2025 года.
Эти работы должны быть завершены до 8 декабря 2025 года.
Напомним, здание школы признали аварийным в 2023 году после обследования, которое выявило значительные дефекты. В результате было принято решение о временном переводе детей в другие учебные заведения.