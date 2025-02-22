На капитальный ремонт омской аварийной школы №13 потратят более 100,4 млн рублей

В Омске ищут подрядчика для масштабного капремонта школы №13 имени А. С. Пушкина, расположенной на улице 7-я Ремесленная, 77. Ученики были временно распределены по другим школам — №116 и №152. Однако власти города приняли решение о капитальном ремонте, который позволит вернуть учебное заведение в строй.