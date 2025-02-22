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Posted 22 февраля, 05:00

Published 22 февраля, 05:00

Modified 22 февраля, 05:00

Updated 22 февраля, 05:00

«Оскар-2025»: знакомимся с номинантами на главную кинопремию

Кто поборется за «Оскар» в 2025 году: полный список номинантов

22 февраля 2025, 05:00
Фото: ChatGPT. «Оскар-2025»: знакомимся с номинантами на главную кинопремию
В этом году Американская киноакадемия вновь удивила выбором претендентов: в список попали как признанные мэтры Голливуда, так и новые имена, готовые войти в историю кино. В материале Города55 разбираемся, кто поборется за золотую статуэтку «Оскар» и какие фильмы считаются фаворитами.

Когда пройдет церемония «Оскар-2025»

Вручение премии «Оскар» — одно из самых значимых событий в мире кино, которое ежегодно собирает внимание миллионов зрителей, кинокритиков и профессионалов индустрии. 97-я церемония обещает стать особенной: номинанты представлены широким спектром жанров, а в борьбе за статуэтки участвуют как признанные мастера, так и новые таланты.

Премия пройдет в начале марта
Премия пройдет в начале марта. Фото: 1MI

Церемония пройдет 2 марта 2025 года (в ночь с 2 на 3 марта по московскому времени) в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Ведущим станет известный комик и телеведущий Конан О’Брайен. В прошлом году премия прошла 10 марта.

Трансляцию вручения премий 2025 года будет вести телерадиокомпания «ABC». Впервые церемонию покажут в прямом эфире на стриминговом сервисе «Hulu».

Номинанты премии «Оскар-2025»

Лучший фильм

Кадр из фильма «Анора» (18+)
Кадр из фильма «Анора» (18+). Фото: Кинопоиск

Фильм Шона Бэйкера, рассказывающий современную историю Золушки с откровенным содержанием.

  • «Бруталист» (18+)

Режиссер Брэйди Корбе представляет историю архитектора, стремящегося оставить свой след в мире. Фильм получил 10 номинаций.

  • «Боб Дилан: Никому не известный» (18+)

Биографическая лента Джеймса Мэнголда о жизни легендарного музыканта Боба Дилана, где главную роль исполняет Тимоти Шаламе.

  • «Конклав» (18+)

Экранизация романа Роберта Харриса о выборах нового Папы Римского, режиссером которой выступил Эдвард Бергер.

  • «Дюна: Часть вторая» (12+)

Продолжение эпической саги Дени Вильнева по мотивам произведений Фрэнка Герберта.

  • «Эмилия Перес» (18+)

Мюзикл Жака Одиара о наркобароне, стремящемся к искуплению. Фильм установил рекорд, получив 13 номинаций, что является наибольшим количеством для неанглоязычного фильма в истории «Оскара».

  • «Я все еще здесь» (14+)

Бразильская драма, получившая признание критиков и номинацию.

  • «Мальчишки из „Никеля“» (14+)

Экранизация одноименного романа Колсона Уайтхеда о судьбах афроамериканских подростков в исправительном учреждении.

  • «Субстанция» (18+)

Триллер Корали Фаржа с Деми Мур в главной роли, исследующий темы зависимости и одержимости.

  • «Злая: Сказка о ведьме Запада» (12+)

Экранизация популярного бродвейского мюзикла с Синтией Эриво в главной роли. Фильм получил 10 номинаций.

Лучший режиссер

Кадр из фильма «Бруталист» (18+)
Кадр из фильма «Бруталист» (18+). Фото: Кинопоиск
  • Шон Бэйкер, «Анора» (18+)

Бэйкер привлекает внимание критиков своим уникальным стилем.

Молодой режиссер, ранее получивший признание за фильм «Детство лидера» (18+), продолжает исследовать сложные темы в своем новом проекте.

  • Джеймс Мэнголд, «Боб Дилан: Никому не известный» (18+)

Опытный режиссер, известный работами «Логан» (18+) и «Ford против Ferrari» (18+), представляет биографию легендарного музыканта.

  • Жак Одиар, «Эмилия Перес» (18+)

Французский мастер, ранее получивший «Золотую пальмовую ветвь» за этот фильм, удивляет зрителей музыкальной историей.

  • Корали Фаржа, «Субстанция» (18+)

Французский режиссер обращается к жанру триллера с глубоким психологическим подтекстом.

Лучшая женская роль

Кадр из фильма «Субстанция» (18+)
Кадр из фильма «Субстанция» (18+). Фото: Кинопоиск
  • Синтия Эриво, «Злая: Сказка о ведьме Запада» (12+)

Исполняет роль Эльфабы в экранизации популярного мюзикла.

  • Карла Гаскон, «Эмилия Перес» (18+)

Испанская актриса-трансгендер, сыгравшая главную роль в фильме.

  • Майки Мэдисон, «Анора» (18+)

Актриса, известная по фильму «Однажды в… Голливуде» (18+), воплотила образ молодой девушки, оказавшейся в сложной жизненной ситуации.

Возвращение Деми Мур в большое кино отмечено высокими оценками критиков за ее роль.

  • Фернанда Торрес, «Я все еще здесь» (14+)

Бразильская актриса получила признание за драматическую игру в фильме, посвященном теме утраты и борьбы за себя.

Лучшая мужская роль

Кадр из фильма «Конклав» (18+)
Кадр из фильма «Конклав» (18+). Фото: Кинопоиск
  • Эдриан Броуди, «Бруталист» (18+)

Обладатель «Оскара» за фильм «Пианист» (18+) вновь впечатляет критиков ролью амбициозного архитектора.

  • Тимоти Шаламе, «Боб Дилан: Никому не известный» (18+)

Молодой актер воплощает образ легендарного музыканта, демонстрируя глубокое понимание персонажа.

  • Колман Доминго, («Синг-Синг») (18+)

Актер известен своими мощными драматическими ролями, например, в кинокартине «Растин» (14+), и этот фильме не стал исключением.

Британский актер исполняет роль кардинала, вовлеченного в интриги Ватикана.

  • Себастиан Стэн, «Ученик. Восхождение Трампа» (18+)

Румынский актер перевоплощается в молодого Дональда Трампа, показывая его путь к власти.

Лучшая женская роль второго плана

Кадр из фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» (12+)
Кадр из фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» (12+). Фото: Кинопоиск
  • Моника Барбаро, «Боб Дилан: Никому не известный» (18+)

Первая номинация на «Оскар» американской актрисы.

Поп-звезда, ранее не имевшая крупных киноролей, получила номинацию за роль Глинды.

  • Фелисити Джонс, «Бруталист» (18+)

Актриса известна по фильму «Вселенная Стивена Хокинга» (18+). В фильме-номинанте она сыграла жену главного героя.

  • Изабелла Росселлини, «Конклав» (18+)

Легендарная актриса снялась в 210 кинокартинах, впервые номинирована на «Оскар».

  • Зои Салдана, «Эмилия Перес» (18+)

Актриса, известная по фильмам «Аватар» (12+) и «Стражи Галактики» (12+), в этот раз исполнила драматическую роль.

Лучшая мужская роль второго плана

Кадр из фильма «Настоящая боль» (18+)
Кадр из фильма «Настоящая боль» (18+). Фото: Кинопоиск

Известный по сериалу «Наследники» (18+) и «Фарго» (18+), впервые номинирован на «Оскар».

  • Юра Борисов, «Анора» (18+)

Первый российский актер, номинированный на «Оскар». В фильме исполнил роль русского эмигранта.

  • Эдвард Нортон, «Боб Дилан: Никому не известный» (18+)

Один из самых опытных номинантов в категории. Популярные картины с американским актером — «Американская история X» (18+) и «Бойцовский клуб» (18+).

  • Гай Пирс, «Бруталист» (18+)

Известен наравне с Эдвардом Нортоном. Британский актер играет таинственного и влиятельного персонажа.

  • Джереми Стронг, «Ученик. Восхождение Трампа» (18+)

В фильме исполнил роль одного из наставников будущего президента Америки.

Лучшая операторская работа

Кадр из фильма «Мария» (18+)
Кадр из фильма «Мария» (18+). Фото: Кинопоиск
  • Лу Кроули, «Бруталист» (18+)

Лучший фильм 2024 года по версии Лондонского сообщества кинокритиков. Эстетика фильма напоминает классику артхаусного кино.

  • Грег Фрейзер, «Дюна: Часть вторая» (12+)

В сиквеле оператор продолжает использовать масштабные панорамы пустынь, динамичные экшен-сцены и игру со светом и тенью.

  • Поль Гийом, «Эмилия Перес» (18+)

Французский оператор применил выразительное освещение, мягкие световые палитры и насыщенные кадры, чтобы подчеркнуть драму и музыкальную основу картины.

Фильм — долгожданное возвращение Анджелины Джоли. Оператор демонстрирует мастерство цветового решения и атмосферных кадров.

  • Джарин Блашке, «Носферату» (18+)

Готическая эстетика, мрачные тени и винтажная цветовая палитра — все это делает фильм Роберта Эггерса настоящим хоррором.

Лучший оригинальный сценарий

Кадр из фильма «5 сентября» (18+)
Кадр из фильма «5 сентября» (18+). Фото: Кинопоиск
  • Мориц Байндер, Тим Фельбаум, Алекс Дэвид, «5 сентября» (18+)

Немецкая драма рассказывает об американской телекомпании, которая транслирует события, связанные с захватом израильских заложников на Олимпиаде в Мюнхене.

  • Шон Бэйкер, «Анора» (18+)

Американский сценарист написал историю о русском эмигранте и стриптизерше из Нью-Йорка.

  • Брэйди Корбе, Мона Фастволд Лерче, «Бруталист» (18+)

Глубокая метафорическая история о человеке, который пытается найти свое место в мире.

  • Джесси Айзенберг, «Настоящая боль» (18+)

Айзенберг, известный как актер, проявил себя в роли отличного сценариста. Фильм исследует тему семьи через призму личного опыта героя.

  • Корали Фаржа, «Субстанция» (18+)

Французский и британский хоррор с социальной сатирой о современной индустрии красоты и ее темных сторонах.

Лучший адаптированный сценарий

Кадр из фильма «Боб Дилан: Никому не известный» (18+)
Кадр из фильма «Боб Дилан: Никому не известный» (18+). Фото: Кинопоиск

Экранизация биографии известного музыканта, соединяющая факты и художественную интерпретацию. Во время пандемии коронавируса Тимоти Шаламе в рамках подготовки к роли изучал жизнь Боба Дилана, ездил к нему в Нью-Йорк.

  • Питер Строан, «Конклав» (18+)

Драма о выборах нового Папы, основанная на одноименном романе Роберта Харриса. Фанатам сериалов «Молодой Папа» (18+) и «Новый Папа» (18+) точно понравится кинокартина.

  • Жак Одиар, «Эмилия Перес» (18+)

Мюзикл с элементами криминальной драмы, вдохновленный реальными событиями. Фильм уже получил «Золотой глобус» и приз в Каннах.

  • Рамэлл Росс, Джослин Барнс, «Мальчишки из „Никеля“» (14+)

Фильм снят по одноименному роману Колсона Уайтхеда (2019), получившему Пулитцеровскую премию.

  • Клинт Бентли, Грег Куидар, Кларенс Маклин, Джон Дивайн Дж. Уитфилд, «Синг-Синг» (18+)

Драма о тюремном театральном коллективе, адаптированная из документальных материалов. Большая часть актеров — реальные выпускники программы «Реабилитация через искусство» и бывшие заключенные, которые играют самих себя.

Лучший международный фильм

Кадр из мультфильма «Поток» (12+)
Кадр из мультфильма «Поток» (12+). Фото: Кинопоиск
  • «Эмилия Перес» (18+)

История трансгендерной женщины, ставшей лидером в криминальном мире.

Авторы мультфильма хотели, чтобы все звуки, издаваемые в мультфильме животными, были аутентичными, поэтому их записали вживую.

  • «Я все еще здесь» (14+)

Лирическая драма о женщине, переживающей кризис. Фильм был встречен десятиминутной овацией на премьере в Венеции.

  • «Девушка с иглой» (18+)

Сюжет фильма основан на реальной истории датской серийной убийцы Дагмар Овербе, которая помогала бедным женщинам избавляться от нежеланных детей. Фильм не для слабонервных.

  • «Семя священного инжира»(14+)

За съемки фильма Расулофа приговорили к восьми годам тюрьмы и порке в Иране. Режиссер бежал в Германию.

Лучший анимационный фильм

Кадр из мультфильма «Головоломка 2» (6+)
Кадр из мультфильма «Головоломка 2» (6+)

Сиквел хита «Головоломка» о мире эмоций внутри человека, который девять лет назад взял «Оскар» как лучший анимационный фильм, а также получил номинацию в сценарной категории.

  • «Дикий робот» (6+)

Экранизация одноименной книги о роботе, живущем на необитаемом острове.

  • «Поток» (12+)

«Поток» стал первой латвийской картиной, удостоенной номинации на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Также у «Потока» есть все шансы побороться за победу в категории «Лучший анимационный фильм».

  • «Мемуары улитки» (18+)

Одинокая собирательница улиток Грэйс знакомится с эксцентричной пожилой женщиной Пинки и заново переосмысляет свою жизнь.

  • «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» (12+)

Возвращение культовых пластилиновых героев.

Лучший дизайн костюмов

Кадр из фильма «Носферату» (18+)
Кадр из фильма «Носферату» (18+). Фото: Кинопоиск
  • «Боб Дилан: Никому не известный» (18+)

Тимоти Шаламе исполняет в фильме 40 песен Дилана, играет на гитаре и губной гармонике.

  • «Гладиатор II» (18+)

Эпическая реконструкция древнего Рима. Сиквел фильма «Гладиатор» (18+) 2000 года.

  • «Злая: Сказка о ведьме Запада» (12+)

Волшебные наряды. При съемках фильма зеленые экраны не применялись, использовались декорации, дополненные элементами компьютерной графики.

  • «Конклав» (18+)

Роскошные папские одеяния передают атмосферу кинокартины.

Новая версия истории о Дракуле в готическом стиле. Хрестоматийная история о древнем вампире, несчастно влюбленном в человеческую девушку.

Лучший макияж и прически

Кадр из фильма «Другой человек» (18+)
Кадр из фильма «Другой человек» (18+). Фото: Кино-Театр.Ру

Фильм о восприятии себя и борьбе с собственными комплексами.

  • «Злая: Сказка о ведьме Запада» (12+)

Современная сказка с «живыми» декорациями, отличным гримом и нарядами создают волшебную картину.

  • «Носферату» (18+)

Один из актеров играл графа Орлока с девятью специальными накладками только на голове и лице.

  • «Субстанция» (18+)

«Преображение» в конце фильма ужаснет многих зрителей. По словам Деми Мур, пластический грим требовал от 6 до 9 часов фиксации, а держался только ограниченное время.

  • «Эмилия Перес» (18+)

Работа с гендерными трансформациями.

Лучшая работа художника-постановщика

Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая» (12+)
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая» (12+). Фото: Кинопоиск
  • «Бруталист» (18+)

Локации послужили катализаторами для эмоциональных и творческих конфликтов персонажей.

  • «Злая: Сказка о ведьме Запада» (12+)

В одном из интервью Ариана Гранде призналась, что вторая часть мюзикла будет еще мрачнее.

Съемочные площадки с декорациями первой части не были задействованы.

  • «Конклав» (18+)

Для съемок фильма в студийных павильонах были построены точные копии интерьеров Сикстинской капеллы и папской резиденции.

  • «Носферату» (18+)

Съемки проходили на более чем 60 съемочных площадках.

Лучший монтаж

Кадр из фильма «Эмилия Перес» (18+)
Кадр из фильма «Эмилия Перес» (18+). Фото: Кинопоиск
  • «Анора» (18+)

Шон Бэйкер выступил в фильме как режиссер, сценарист, продюсер и монтажер.

  • «Бруталист» (18+)

Фильм снят на пленку и длится 3,5 часа.

  • «Злая: Сказка о ведьме Запада» (12+)

Майрон И. Керстайн известен неоднозначной комедией «Муви 43» (18+).

  • «Конклав» (18+)

Монтаж передает напряженную атмосферу: многочисленные взгляды, паузы усиливают ощущения интриг и борьбы за власть.

Монтажер Жюльетт Вельфлинг известна по следующим картинам: «Материнский инстинкт» (18+), «8 подруг Оушена» (18+) и «Голодные игры» (18+).

Лучший звук

Кадр из мультфильма «Дикий робот» (6+)
Кадр из мультфильма «Дикий робот» (6+). Фото: Кинопоиск
  • «Боб Дилан: Никому не известный» (18+)

Все песни записывалось вживую во время съемок.

Особый акцент сделан на звуках окружающей природы.

  • «Злая: Сказка о ведьме Запада» (12+)

Во время съемок актрисы пели вживую.

  • «Эмилия Перес» (18+)

Режиссер Жак Одиар делает музыкальные вставки своеобразным комментарием к происходящему.

  • «Дюна: Часть вторая» (12+)

Звук сыграл ключевую роль для создания атмосферы: рев песчаных бурь, раскаты шагов песчаного червя.

Лучшие визуальные эффекты

Кадр из фильма «Быть лучше: История Робби Уильямса» (18+)
Кадр из фильма «Быть лучше: История Робби Уильямса» (18+). Фото: Кинопоиск

Картина от режиссера «Величайшего шоумена» (12+), фильм охватывает более 20 лет жизни певца.

  • «Планета обезьян: Новое царство» (14+)

Люди и обезьяны продолжают делить планету. Первый фильм «Восстание планеты обезьян» (18+) вышел, а 2011 году.

  • «Злая: Сказка о ведьме Запада» (12+)

Сильной стороной мюзикла оказалась визуальная часть.

  • «Чужой: Ромул» (18+)

Действие фильма происходит между событиями фильмов «Чужой» (18+) и «Чужие» (18+).

  • «Дюна: Часть вторая» (12+)

В отличие от первого фильма, где ручное добавление голубых глаз было нормой, в этом сиквеле был представлен искусственный интеллект.

Лучшая песня

Кадр из фильма «Элтон Джон: Никогда не поздно» (14+)
Кадр из фильма «Элтон Джон: Никогда не поздно» (14+). Фото: Кинопоиск

В фильме представлены ранее не публиковавшиеся концертные записи с участием музыканта за последние 50 лет.

  • El Mal, «Эмилия Перес» (18+)

Фильм получил Золотой глобус в номинации «Лучшая песня».

  • Like a Bird, «Синг-Синг» (18+)

Трек американских исполнителей — Абраам Александер и Адриан Кесада. Кесада восьмикратный номинант на премию «Грэмми».

  • The Journey, «Батальон 6888» (14+)

Американский военный драматический фильм от «Netflix».

  • Mi Camino, «Эмилия Перес» (18+)

Селена Гомес выпустила две песни из музикла — «Mi Camino» и «Bienvenida».

Лучший саундтрек

Кадр из фильма «Бруталист» (18+)
Кадр из фильма «Бруталист» (18+). Фото: Кинопоиск
  • Дэниэл Блумберг, «Бруталист» (18+)

За свою работу над «Бруталистом» он получил премию BAFTA.

  • Крис Бауэрс, «Дикий робот» (6+)

Он написал музыку к многим кинокартинам, в том числе для фильма «Зеленая книга» (18+).

  • Джон Пауэлл, Стивен Шварц, «Злая: Сказка о ведьме Запада» (12+)

Джон Пауэлл написал музыку для «Шрэк» (18+), «Как приручить дракона» (6+), Побег из курятника (0+).

  • Фолькер Бертельман, «Конклав» (18+)

Композитор фильма «Лев (18+)» и сериала «Черное зеркало (18+).

  • Камилль, Клеман Дюколь, «Эмилия Перес» (18+)

Саундтрек получил «Золотой глобу"с в номинации «Лучшая песня».

Лучший документальный фильм

Кадр из фильма «Дневники черного ящика» (18+)
Кадр из фильма «Дневники черного ящика» (18+). Фото: Кинопоиск

Японская журналистка после изнасилования бросает вызов власти.

  • «Нет другой земли» (18+)

В центре повествования Базель Адра — молодой палестинский активист с Западного Берега реки Иордан.

  • «Фарфоровая война» (18+)

Рассказывает об опыте украинских художников.

  • «Саундтрек к государственному перевороту» (18+)

Рассказывает об эпизоде ​​холодной войны.

  • «Сахарный тростник» (18+)

Расследование случаев жестокого обращения и пропажи детей в индийской школе-интернате.

Лучший короткометражный документальный фильм

Постер короткометражного документального фильма «Instruments of a beating heart»
Постер короткометражного документального фильма «Instruments of a beating heart». Фото: IMDb
  • «Death by numbers» (18+)

Фильм, в котором выжившая после стрельбы в школе девушка противостоит своему нападающему.

  • «I am ready, warden» (18+)

В фильме показаны последние дни перед казнью техасского заключенного Джона Генри Рамиреса.

  • «Incident» (18+)

Реконструирует произошедшую в 2018 году в Чикаго стрельбу со стороны полиции, воссоздавая событие и его непосредственные последствия из различных источников.

  • «Instruments of a beating heart»

Японская короткометражка, является отредактированной версией полнометражного фильма 2023 года «The Making of a Japanese».

  • «The only girl in the orchestra»

Фильм рассказывает о первой женщине-музыканте Нью-Йоркской филармонии в 1966 году.

Лучший игровой короткометражный фильм

Кадр из фильма «Человек, который не мог молчать»
Кадр из фильма «Человек, который не мог молчать». Фото: Кино-Театр.Ру
  • «Залог»

В фильме рассказывается о молодой паре, которая сталкивается с опасным процессом иммиграции.

  • «Ануя»

Фильм об одаренной 9-летней девочки, которая живет в индийском городе Дели.

  • «Я не робот»

Однажды девушка с совершенно обычной и размеренной жизнью сталкивается с проблемой — она никак не может пройти проверку сервисом CAPTCHA.

  • «Последний рейнджер»

Фильм о вмешательстве в дикую природу и дальнейших последствиях.

  • «Человек, который не мог молчать»

Хорватская короткометражная драма, основанная на реальных событиях 1993 года во время войны в Боснии и Герцеговине.

Лучший короткометажный анимационный фильм

Кадр из анимационного фильма «Путешествие к чуду»
Кадр из анимационного фильма «Путешествие к чуду». Фото: Кино-Театр.Ру
  • «Красивые мужчины»

Трогательная анимационная картина рассказывает историю трех взрослых братьев.

  • «В тени кипариса»

Иранская короткометражка 2023 года.

  • «Волшебные конфеты»

Японская картина, снятая по одноименной иллюстрированной книге корейской писательницы Хины Бэк.

  • «Путешествие к чуду»

Короткометражный анимационный триллер.

  • «Фу!»

Французский анимационный фильм о детстве и открытии любви.

Что нового будет на «Оскаре» в 2025 году

97-я церемония состоится в театре «Долби» в Лос-Анджелесе
97-я церемония состоится в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Фото: Изображение Midjourney

С каждым годом «Оскар» эволюционирует, отражая изменения в киноиндустрии и общественных настроениях. В этом году в центре внимания оказались не только крупнобюджетные блокбастеры, такие как «Дюна: Часть вторая» и «Злая: Сказка о ведьме Запада», но и авторские работы, среди которых «Бруталист» и «Анора».

Исторические достижения тоже не обошли церемонию стороной: мюзикл «Эмилия Перес» установил рекорд по количеству номинаций для неанглоязычного фильма — 13, а российский актер Юра Борисов впервые получил номинацию на премию Американской киноакадемии. «Анора», в которой он сыграл роль второго плана, получила 6 номинаций. По 10 номинаций получили «Злая» и «Бруталист», 8 — у «Конклава».

В последние годы активно обсуждается возможность включения в «Оскар» новой категории — «Лучшие каскадеры». Голливудские постановщики трюков уже много лет добиваются признания их профессии на официальном уровне. В 2026 году рассмотрят возможность ее введения.

169 заявок рассмотрела Киноакадемия в номинации «Лучший документальный фильм». В прошлом году таких заявок было 167, в позапрошлом — 144.

Американская киноакадемия продолжает курс на разнообразие и инклюзивность. С 2024 года были введены новые стандарты, касающиеся номинации на «Лучший фильм». Теперь фильмы, претендующие на главную награду, должны соответствовать хотя бы двум критериям, связанных с репрезентацией меньшинств, гендерным балансом среди актеров и съемочной группы.

Интересные факты о премии «Оскар»

Церемония «Оскар-2025» обещает стать особенной
Церемония «Оскар-2025» обещает стать особенной. Фото: 1MI

«Оскар» весит около четырех килограммов, а его высота — 33,5 сантиметра.

Фильм с наибольшим количеством наград за всю историю

Абсолютным рекордсменом по количеству выигранных статуэток остаются три фильма:

  • «Бен-Гур», 1959, (0+);
  • «Титаник», 1997, (12+);
  • «Властелин колец: Возвращение короля», 2003 (12+).

Каждый из них получил по 11 наград.

Самый длинный и самый короткий «Оскар»

Самая продолжительная церемония «Оскар» состоялась в 2002 году и длилась 4 часа 23 минуты. Первый «Оскар» длился всего 15 минут. В те времена церемония проходила в более сдержанном формате, без масштабных шоу и долгих благодарственных речей.

Актер-рекордсмен по числу номинаций

Джек Николсон — абсолютный рекордсмен среди мужчин по количеству номинаций на «Оскар». За свою долгую и успешную карьеру он был номинирован 12 раз и трижды становился победителем, получив статуэтки за фильмы «Пролетая над гнездом кукушки» (18+), «Язык нежности» (12+) и «Лучше не бывает» (12+).

Актриса с наибольшим числом номинаций

Если среди актеров-мужчин лидером является Джек Николсон, то среди женщин безоговорочную пальму первенства держит Мерил Стрип — 21 номинация. Однако побед ей удалось одержать трижды — за фильмы «Крамер против Крамера» (12+), «Выбор Софи» (16+) и «Железная леди» (12+).

Самый молодой обладатель премии «Оскар» среди актеров

В 2003 году Эдриан Броуди вошел в историю как самый молодой актер, получивший премию за лучшую мужскую роль. В возрасте 29 лет он завоевал награду за роль в фильме «Пианист» (18+). Если в этом году 28-летний Шаламе получит награду, он войдет в историю как самый молодой лауреат в категории «Лучший актер».

Самая молодая обладательница премии «Оскар»

Официально самым юным лауреатом «Оскара» в истории считается Ширли Темпл. В 6 лет она получила награду за фильм «Сияющие глазки» (0+).

Самый пожилой обладатель премии «Оскар»

Великий Энтони Хопкинс в 2021 году получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Отец» (18+) в возрасте 83 лет.

Самая пожилая обладательница премии «Оскар»

В 1990 году Джессика Тэнди, которой на тот момент было 80 лет, выиграла свою первую и единственную награду за фильм «Шофер мисс Дэйзи» (12+).

Первый анимационный фильм с «Оскаром»

В 2001 году была введена категория «Лучший анимационный фильм» и «Шрек» (18+) стал первым обладателем статуэтки.

Рекорды по количеству наград и номинаций

Абсолютный рекордсмен по числу номинаций — Уолт Дисней. За свою карьеру легендарный мультипликатор был номинирован 63 раза и выиграл 26 статуэток. В 1954 году он установил еще один рекорд, забрав сразу 4 «Оскара» за один вечер.

Долгожданная победа

22 года ожидания: Леонардо ДиКаприо впервые был номинирован на «Оскар» в 1994 году за фильм «Что гложет Гилберта Грейпа» (18+), но заветную награду получил только в 2016-м за роль в фильме «Выживший» (18+).

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История «Оскара» полна неожиданных поворотов, рекордов и курьезов. 97-я церемония 2025 года уже вошла в историю благодаря новым достижениям, рекордам и неожиданным номинантам. Кто знает, какие новые факты Город55 добавит в этот список после вручения наград?

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