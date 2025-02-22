Кто поборется за «Оскар» в 2025 году: полный список номинантов

В 2003 году Эдриан Броуди вошел в историю как самый молодой актер, получивший премию за лучшую мужскую роль. В возрасте 29 лет он завоевал награду за роль в фильме «Пианист» (18+). Если в этом году 28-летний Шаламе получит награду, он войдет в историю как самый молодой лауреат в категории «Лучший актер».