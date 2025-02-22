Кто поборется за «Оскар» в 2025 году: полный список номинантов

Posted 22 февраля, 05:00
Published 22 февраля, 05:00
Modified 22 февраля, 05:00
Updated 22 февраля, 05:00
Вручение премии «Оскар» — одно из самых значимых событий в мире кино, которое ежегодно собирает внимание миллионов зрителей, кинокритиков и профессионалов индустрии. 97-я церемония обещает стать особенной: номинанты представлены широким спектром жанров, а в борьбе за статуэтки участвуют как признанные мастера, так и новые таланты.
Церемония пройдет 2 марта 2025 года (в ночь с 2 на 3 марта по московскому времени) в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Ведущим станет известный комик и телеведущий Конан О’Брайен. В прошлом году премия прошла 10 марта.
Трансляцию вручения премий 2025 года будет вести телерадиокомпания «ABC». Впервые церемонию покажут в прямом эфире на стриминговом сервисе «Hulu».
Фильм Шона Бэйкера, рассказывающий современную историю Золушки с откровенным содержанием.
Режиссер Брэйди Корбе представляет историю архитектора, стремящегося оставить свой след в мире. Фильм получил 10 номинаций.
Биографическая лента Джеймса Мэнголда о жизни легендарного музыканта Боба Дилана, где главную роль исполняет Тимоти Шаламе.
Экранизация романа Роберта Харриса о выборах нового Папы Римского, режиссером которой выступил Эдвард Бергер.
Продолжение эпической саги Дени Вильнева по мотивам произведений Фрэнка Герберта.
Мюзикл Жака Одиара о наркобароне, стремящемся к искуплению. Фильм установил рекорд, получив 13 номинаций, что является наибольшим количеством для неанглоязычного фильма в истории «Оскара».
Бразильская драма, получившая признание критиков и номинацию.
Экранизация одноименного романа Колсона Уайтхеда о судьбах афроамериканских подростков в исправительном учреждении.
Триллер Корали Фаржа с Деми Мур в главной роли, исследующий темы зависимости и одержимости.
Экранизация популярного бродвейского мюзикла с Синтией Эриво в главной роли. Фильм получил 10 номинаций.
Бэйкер привлекает внимание критиков своим уникальным стилем.
Молодой режиссер, ранее получивший признание за фильм «Детство лидера» (18+), продолжает исследовать сложные темы в своем новом проекте.
Опытный режиссер, известный работами «Логан» (18+) и «Ford против Ferrari» (18+), представляет биографию легендарного музыканта.
Французский мастер, ранее получивший «Золотую пальмовую ветвь» за этот фильм, удивляет зрителей музыкальной историей.
Французский режиссер обращается к жанру триллера с глубоким психологическим подтекстом.
Исполняет роль Эльфабы в экранизации популярного мюзикла.
Испанская актриса-трансгендер, сыгравшая главную роль в фильме.
Актриса, известная по фильму «Однажды в… Голливуде» (18+), воплотила образ молодой девушки, оказавшейся в сложной жизненной ситуации.
Возвращение Деми Мур в большое кино отмечено высокими оценками критиков за ее роль.
Бразильская актриса получила признание за драматическую игру в фильме, посвященном теме утраты и борьбы за себя.
Обладатель «Оскара» за фильм «Пианист» (18+) вновь впечатляет критиков ролью амбициозного архитектора.
Молодой актер воплощает образ легендарного музыканта, демонстрируя глубокое понимание персонажа.
Актер известен своими мощными драматическими ролями, например, в кинокартине «Растин» (14+), и этот фильме не стал исключением.
Британский актер исполняет роль кардинала, вовлеченного в интриги Ватикана.
Румынский актер перевоплощается в молодого Дональда Трампа, показывая его путь к власти.
Первая номинация на «Оскар» американской актрисы.
Поп-звезда, ранее не имевшая крупных киноролей, получила номинацию за роль Глинды.
Актриса известна по фильму «Вселенная Стивена Хокинга» (18+). В фильме-номинанте она сыграла жену главного героя.
Легендарная актриса снялась в 210 кинокартинах, впервые номинирована на «Оскар».
Актриса, известная по фильмам «Аватар» (12+) и «Стражи Галактики» (12+), в этот раз исполнила драматическую роль.
Известный по сериалу «Наследники» (18+) и «Фарго» (18+), впервые номинирован на «Оскар».
Первый российский актер, номинированный на «Оскар». В фильме исполнил роль русского эмигранта.
Один из самых опытных номинантов в категории. Популярные картины с американским актером — «Американская история X» (18+) и «Бойцовский клуб» (18+).
Известен наравне с Эдвардом Нортоном. Британский актер играет таинственного и влиятельного персонажа.
В фильме исполнил роль одного из наставников будущего президента Америки.
Лучший фильм 2024 года по версии Лондонского сообщества кинокритиков. Эстетика фильма напоминает классику артхаусного кино.
В сиквеле оператор продолжает использовать масштабные панорамы пустынь, динамичные экшен-сцены и игру со светом и тенью.
Французский оператор применил выразительное освещение, мягкие световые палитры и насыщенные кадры, чтобы подчеркнуть драму и музыкальную основу картины.
Фильм — долгожданное возвращение Анджелины Джоли. Оператор демонстрирует мастерство цветового решения и атмосферных кадров.
Готическая эстетика, мрачные тени и винтажная цветовая палитра — все это делает фильм Роберта Эггерса настоящим хоррором.
Немецкая драма рассказывает об американской телекомпании, которая транслирует события, связанные с захватом израильских заложников на Олимпиаде в Мюнхене.
Американский сценарист написал историю о русском эмигранте и стриптизерше из Нью-Йорка.
Глубокая метафорическая история о человеке, который пытается найти свое место в мире.
Айзенберг, известный как актер, проявил себя в роли отличного сценариста. Фильм исследует тему семьи через призму личного опыта героя.
Французский и британский хоррор с социальной сатирой о современной индустрии красоты и ее темных сторонах.
Экранизация биографии известного музыканта, соединяющая факты и художественную интерпретацию. Во время пандемии коронавируса Тимоти Шаламе в рамках подготовки к роли изучал жизнь Боба Дилана, ездил к нему в Нью-Йорк.
Драма о выборах нового Папы, основанная на одноименном романе Роберта Харриса. Фанатам сериалов «Молодой Папа» (18+) и «Новый Папа» (18+) точно понравится кинокартина.
Мюзикл с элементами криминальной драмы, вдохновленный реальными событиями. Фильм уже получил «Золотой глобус» и приз в Каннах.
Фильм снят по одноименному роману Колсона Уайтхеда (2019), получившему Пулитцеровскую премию.
Драма о тюремном театральном коллективе, адаптированная из документальных материалов. Большая часть актеров — реальные выпускники программы «Реабилитация через искусство» и бывшие заключенные, которые играют самих себя.
История трансгендерной женщины, ставшей лидером в криминальном мире.
Авторы мультфильма хотели, чтобы все звуки, издаваемые в мультфильме животными, были аутентичными, поэтому их записали вживую.
Лирическая драма о женщине, переживающей кризис. Фильм был встречен десятиминутной овацией на премьере в Венеции.
Сюжет фильма основан на реальной истории датской серийной убийцы Дагмар Овербе, которая помогала бедным женщинам избавляться от нежеланных детей. Фильм не для слабонервных.
За съемки фильма Расулофа приговорили к восьми годам тюрьмы и порке в Иране. Режиссер бежал в Германию.
Сиквел хита «Головоломка» о мире эмоций внутри человека, который девять лет назад взял «Оскар» как лучший анимационный фильм, а также получил номинацию в сценарной категории.
Экранизация одноименной книги о роботе, живущем на необитаемом острове.
«Поток» стал первой латвийской картиной, удостоенной номинации на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Также у «Потока» есть все шансы побороться за победу в категории «Лучший анимационный фильм».
Одинокая собирательница улиток Грэйс знакомится с эксцентричной пожилой женщиной Пинки и заново переосмысляет свою жизнь.
Возвращение культовых пластилиновых героев.
Тимоти Шаламе исполняет в фильме 40 песен Дилана, играет на гитаре и губной гармонике.
Эпическая реконструкция древнего Рима. Сиквел фильма «Гладиатор» (18+) 2000 года.
Волшебные наряды. При съемках фильма зеленые экраны не применялись, использовались декорации, дополненные элементами компьютерной графики.
Роскошные папские одеяния передают атмосферу кинокартины.
Новая версия истории о Дракуле в готическом стиле. Хрестоматийная история о древнем вампире, несчастно влюбленном в человеческую девушку.
Фильм о восприятии себя и борьбе с собственными комплексами.
Современная сказка с «живыми» декорациями, отличным гримом и нарядами создают волшебную картину.
Один из актеров играл графа Орлока с девятью специальными накладками только на голове и лице.
«Преображение» в конце фильма ужаснет многих зрителей. По словам Деми Мур, пластический грим требовал от 6 до 9 часов фиксации, а держался только ограниченное время.
Работа с гендерными трансформациями.
Локации послужили катализаторами для эмоциональных и творческих конфликтов персонажей.
В одном из интервью Ариана Гранде призналась, что вторая часть мюзикла будет еще мрачнее.
Съемочные площадки с декорациями первой части не были задействованы.
Для съемок фильма в студийных павильонах были построены точные копии интерьеров Сикстинской капеллы и папской резиденции.
Съемки проходили на более чем 60 съемочных площадках.
Шон Бэйкер выступил в фильме как режиссер, сценарист, продюсер и монтажер.
Фильм снят на пленку и длится 3,5 часа.
Майрон И. Керстайн известен неоднозначной комедией «Муви 43» (18+).
Монтаж передает напряженную атмосферу: многочисленные взгляды, паузы усиливают ощущения интриг и борьбы за власть.
Монтажер Жюльетт Вельфлинг известна по следующим картинам: «Материнский инстинкт» (18+), «8 подруг Оушена» (18+) и «Голодные игры» (18+).
Все песни записывалось вживую во время съемок.
Особый акцент сделан на звуках окружающей природы.
Во время съемок актрисы пели вживую.
Режиссер Жак Одиар делает музыкальные вставки своеобразным комментарием к происходящему.
Звук сыграл ключевую роль для создания атмосферы: рев песчаных бурь, раскаты шагов песчаного червя.
Картина от режиссера «Величайшего шоумена» (12+), фильм охватывает более 20 лет жизни певца.
Люди и обезьяны продолжают делить планету. Первый фильм «Восстание планеты обезьян» (18+) вышел, а 2011 году.
Сильной стороной мюзикла оказалась визуальная часть.
Действие фильма происходит между событиями фильмов «Чужой» (18+) и «Чужие» (18+).
В отличие от первого фильма, где ручное добавление голубых глаз было нормой, в этом сиквеле был представлен искусственный интеллект.
В фильме представлены ранее не публиковавшиеся концертные записи с участием музыканта за последние 50 лет.
Фильм получил Золотой глобус в номинации «Лучшая песня».
Трек американских исполнителей — Абраам Александер и Адриан Кесада. Кесада восьмикратный номинант на премию «Грэмми».
Американский военный драматический фильм от «Netflix».
Селена Гомес выпустила две песни из музикла — «Mi Camino» и «Bienvenida».
За свою работу над «Бруталистом» он получил премию BAFTA.
Он написал музыку к многим кинокартинам, в том числе для фильма «Зеленая книга» (18+).
Джон Пауэлл написал музыку для «Шрэк» (18+), «Как приручить дракона» (6+), Побег из курятника (0+).
Композитор фильма «Лев (18+)» и сериала «Черное зеркало (18+).
Саундтрек получил «Золотой глобу"с в номинации «Лучшая песня».
Японская журналистка после изнасилования бросает вызов власти.
В центре повествования Базель Адра — молодой палестинский активист с Западного Берега реки Иордан.
Рассказывает об опыте украинских художников.
Рассказывает об эпизоде холодной войны.
Расследование случаев жестокого обращения и пропажи детей в индийской школе-интернате.
Фильм, в котором выжившая после стрельбы в школе девушка противостоит своему нападающему.
В фильме показаны последние дни перед казнью техасского заключенного Джона Генри Рамиреса.
Реконструирует произошедшую в 2018 году в Чикаго стрельбу со стороны полиции, воссоздавая событие и его непосредственные последствия из различных источников.
Японская короткометражка, является отредактированной версией полнометражного фильма 2023 года «The Making of a Japanese».
Фильм рассказывает о первой женщине-музыканте Нью-Йоркской филармонии в 1966 году.
В фильме рассказывается о молодой паре, которая сталкивается с опасным процессом иммиграции.
Фильм об одаренной 9-летней девочки, которая живет в индийском городе Дели.
Однажды девушка с совершенно обычной и размеренной жизнью сталкивается с проблемой — она никак не может пройти проверку сервисом CAPTCHA.
Фильм о вмешательстве в дикую природу и дальнейших последствиях.
Хорватская короткометражная драма, основанная на реальных событиях 1993 года во время войны в Боснии и Герцеговине.
Трогательная анимационная картина рассказывает историю трех взрослых братьев.
Иранская короткометражка 2023 года.
Японская картина, снятая по одноименной иллюстрированной книге корейской писательницы Хины Бэк.
Короткометражный анимационный триллер.
Французский анимационный фильм о детстве и открытии любви.
С каждым годом «Оскар» эволюционирует, отражая изменения в киноиндустрии и общественных настроениях. В этом году в центре внимания оказались не только крупнобюджетные блокбастеры, такие как «Дюна: Часть вторая» и «Злая: Сказка о ведьме Запада», но и авторские работы, среди которых «Бруталист» и «Анора».
Исторические достижения тоже не обошли церемонию стороной: мюзикл «Эмилия Перес» установил рекорд по количеству номинаций для неанглоязычного фильма — 13, а российский актер Юра Борисов впервые получил номинацию на премию Американской киноакадемии. «Анора», в которой он сыграл роль второго плана, получила 6 номинаций. По 10 номинаций получили «Злая» и «Бруталист», 8 — у «Конклава».
В последние годы активно обсуждается возможность включения в «Оскар» новой категории — «Лучшие каскадеры». Голливудские постановщики трюков уже много лет добиваются признания их профессии на официальном уровне. В 2026 году рассмотрят возможность ее введения.
169 заявок рассмотрела Киноакадемия в номинации «Лучший документальный фильм». В прошлом году таких заявок было 167, в позапрошлом — 144.
Американская киноакадемия продолжает курс на разнообразие и инклюзивность. С 2024 года были введены новые стандарты, касающиеся номинации на «Лучший фильм». Теперь фильмы, претендующие на главную награду, должны соответствовать хотя бы двум критериям, связанных с репрезентацией меньшинств, гендерным балансом среди актеров и съемочной группы.
«Оскар» весит около четырех килограммов, а его высота — 33,5 сантиметра.
Фильм с наибольшим количеством наград за всю историю
Абсолютным рекордсменом по количеству выигранных статуэток остаются три фильма:
Каждый из них получил по 11 наград.
Самый длинный и самый короткий «Оскар»
Самая продолжительная церемония «Оскар» состоялась в 2002 году и длилась 4 часа 23 минуты. Первый «Оскар» длился всего 15 минут. В те времена церемония проходила в более сдержанном формате, без масштабных шоу и долгих благодарственных речей.
Актер-рекордсмен по числу номинаций
Джек Николсон — абсолютный рекордсмен среди мужчин по количеству номинаций на «Оскар». За свою долгую и успешную карьеру он был номинирован 12 раз и трижды становился победителем, получив статуэтки за фильмы «Пролетая над гнездом кукушки» (18+), «Язык нежности» (12+) и «Лучше не бывает» (12+).
Актриса с наибольшим числом номинаций
Если среди актеров-мужчин лидером является Джек Николсон, то среди женщин безоговорочную пальму первенства держит Мерил Стрип — 21 номинация. Однако побед ей удалось одержать трижды — за фильмы «Крамер против Крамера» (12+), «Выбор Софи» (16+) и «Железная леди» (12+).
Самый молодой обладатель премии «Оскар» среди актеров
В 2003 году Эдриан Броуди вошел в историю как самый молодой актер, получивший премию за лучшую мужскую роль. В возрасте 29 лет он завоевал награду за роль в фильме «Пианист» (18+). Если в этом году 28-летний Шаламе получит награду, он войдет в историю как самый молодой лауреат в категории «Лучший актер».
Самая молодая обладательница премии «Оскар»
Официально самым юным лауреатом «Оскара» в истории считается Ширли Темпл. В 6 лет она получила награду за фильм «Сияющие глазки» (0+).
Самый пожилой обладатель премии «Оскар»
Великий Энтони Хопкинс в 2021 году получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Отец» (18+) в возрасте 83 лет.
Самая пожилая обладательница премии «Оскар»
В 1990 году Джессика Тэнди, которой на тот момент было 80 лет, выиграла свою первую и единственную награду за фильм «Шофер мисс Дэйзи» (12+).
Первый анимационный фильм с «Оскаром»
В 2001 году была введена категория «Лучший анимационный фильм» и «Шрек» (18+) стал первым обладателем статуэтки.
Рекорды по количеству наград и номинаций
Абсолютный рекордсмен по числу номинаций — Уолт Дисней. За свою карьеру легендарный мультипликатор был номинирован 63 раза и выиграл 26 статуэток. В 1954 году он установил еще один рекорд, забрав сразу 4 «Оскара» за один вечер.
Долгожданная победа
22 года ожидания: Леонардо ДиКаприо впервые был номинирован на «Оскар» в 1994 году за фильм «Что гложет Гилберта Грейпа» (18+), но заветную награду получил только в 2016-м за роль в фильме «Выживший» (18+).
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История «Оскара» полна неожиданных поворотов, рекордов и курьезов. 97-я церемония 2025 года уже вошла в историю благодаря новым достижениям, рекордам и неожиданным номинантам. Кто знает, какие новые факты Город55 добавит в этот список после вручения наград?