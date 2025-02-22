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Posted 22 февраля, 06:00

Published 22 февраля, 06:00

Modified 22 февраля, 06:27

Updated 22 февраля, 06:27

В омских магазинах перед 23 февраля можно найти практически любой подарок

Что подарить на 23 февраля: топ бюджетных подарков из омских магазинов

22 февраля 2025, 06:00
Фото: gorod55.ru. В омских магазинах перед 23 февраля можно найти практически любой подарок
На День защитника Отечества не принято дарить дорогие подарки, поэтому в народе этот праздник иронично называют днем дезодоранта. И это неспроста: действительно, среди самых банальных презентов — уходовые принадлежности. А что еще дарить?

До одного из самых значимых праздников нашей страны — Дня защитника Отечества — остался день. В преддверии этого события полки супермаркетов пестрят всевозможными подарками, самые популярные из которых — носки и средства для бритья. Что еще можно подарить на 23 февраля парню, мужу, отцу, коллеге или однокласснику? Мы прогулялись по омским супермаркетам и изучили ассортимент.

Подарки в магазинах есть для любого возраста
Подарки в магазинах есть для любого возраста. Фото: gorod55.ru

По данным сервиса SuperJob, омичи в этом году собираются потратить на подарки ко Дню защитника Отечества в среднем 2800 рублей. В 2024 и 2023 годах сумма была чуть меньше — 2700 рублей.

Начнем с того, о каких подарках мечтают сами мужчины. Аналитики провели исследование и выяснили, что 15% мужчин в качестве подарка на 23 Февраля хотели бы получить деньги, 9% — технику или инструменты для ремонта, 7% — отправиться в путешествие.

Снаряжение для охоты рассчитывают получить в подарок 6% опрошенных, 5% мечтают о смартфоне, столько же — о товарах для спорта и отдыха. Также респонденты рассказали, что в подарок хотят получить книгу или сертификаты на прохождение курсов, одежду или обувь, алкоголь, билеты в кино, театр или на концерт, сертификаты, сладости, чай, кофе, подписку на электронные сервисы.

Но суровая реальность остужает эти мечты. И чаще всего мужчины получают в подарок не то, о чем мечтают. А именно — одежду, в том числе носки и белье, парфюмерию, бритвенные принадлежности. Кстати, именно такие подарки чаще можно встретить в магазинах.

В продаже хватает носков и одежды с праздничными принтами
В продаже хватает носков и одежды с праздничными принтами. Фото: gorod55.ru

Что можно найти в супермаркетах

Если вы не успели заказать подарок на онлайн-платформах, то презент всегда можно найти в магазине. Корреспонденты Города55 изучили, что в ассортименте имеются:

  • фляжки;
  • подставки для бутылок;
  • тематические подставки для телефона, постеры;
  • кружки с гербом;
  • алкоголь, рюмки;
  • шоколадные наборы ручной работы к 23 февраля;
  • парфюм;
  • тематические носки и футболки;
  • чайные наборы с праздничной тематикой;
  • атрибутика хоккейного клуба «Авангард» (можно найти на ярмарке в «Меге»).
В продаже есть много алкоголя с праздничной упаковке
К алкоголю можно подобрать красивую посуду
Кофе и конфеты тоже продают в праздничной упаковке
Упаковка для подарка на 23 февраля тоже имеется
Есть стенды с товарами для увлечений
Есть стенды с товарами для увлечений
Для фанатов продается одежда с атрибутикой любимого клуба
В продаже есть много алкоголя с праздничной упаковке. Фото: gorod55.ru

Подарки на Авито

Эксперты платформы Авито Товары специально для Города55 сделали подборку необычных подарков из Омска. Представляем список товаров, которыми вы сможете порадовать своих защитников.

Открывают подборку интерьерные часы из натурального дерева. Изделие в виде механических шестеренок выполнено вручную из березы. Диаметр часов составляет 28 см.

На Авито такой презент можно приобрести за 2800 рублей.

Необычный светильник станет приятным подарком. Его форма напоминает букву «С», а в центре находится парящий в воздухе глобус с политической картой мира.

На Авито такой подарок стоит 1850 рублей.

Светильник причудливой формы и механики может порадовать любителей необычных подарков
Светильник причудливой формы и механики может порадовать любителей необычных подарков. Фото: Скриншот Авито

Для тех, кто хочет расслабиться, есть отличный способ — принять ванну. Даже самые суровые мужчины иногда позволяют себе это удовольствие, хотя и не признаются в этом своим женщинам. Специальные бомбочки в виде танка станут необычным подарком. Каждая бомбочка упакована в индивидуальную подарочную коробку. По словам автора, в состав входят натуральные ингредиенты: пищевая сода, лимонная кислота, английская соль и другие.

Стоимость: от 270 рублей.

Рекомендации по выбору подарка

Интересы и предпочтения

Конечно, День защитника Отечества напрямую связан с армейской тематикой. Однако уже долгие годы в этот праздник поздравляют абсолютно всех мужчин. Лучшие идеи для подарка — это те, которые выбраны под увлечения и стиль жизни получателя.

Для некоторых самые ожидаемые подарки — самые приятные
Для некоторых самые ожидаемые подарки — самые приятные. Фото: gorod55.ru

Бюджет на подарки

Определитесь с суммой заранее. Если бюджет ограничен, присмотритесь к небольшим, но приятным подаркам. Что это может быть? Качественный кофе, практичные наборы или тематические брелоки. При большем бюджете можно рассмотреть подарки-впечатления. Например, сертификат на массаж или в баню.

Можно подарить сертификат в любимый магазин
Можно подарить сертификат в любимый магазин. Фото: gorod55.ru

Практичность

Можно и выбрать такой подарок, который будет полезен любому. Например, термокружка, беспроводная зарядка, ежедневник, ручка, мини-лампа для рабочего стола.

Уникальные подарки можно купить на регулярных ярмарках
Уникальные подарки можно купить на регулярных ярмарках. Фото: gorod55.ru

Для досуга

Такой список подарков могут пополнить настольная игра, туристический складной нож, бутылка для воды, настольная игра.

А вы уже купили подарки для своих близких?
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