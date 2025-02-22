Что подарить на 23 февраля: топ бюджетных подарков из омских магазинов

Но суровая реальность остужает эти мечты. И чаще всего мужчины получают в подарок не то, о чем мечтают. А именно — одежду, в том числе носки и белье, парфюмерию, бритвенные принадлежности. Кстати, именно такие подарки чаще можно встретить в магазинах.