Что подарить на 23 февраля: топ бюджетных подарков из омских магазинов

Posted 22 февраля, 06:00
Published 22 февраля, 06:00
Modified 22 февраля, 06:27
Updated 22 февраля, 06:27
До одного из самых значимых праздников нашей страны — Дня защитника Отечества — остался день. В преддверии этого события полки супермаркетов пестрят всевозможными подарками, самые популярные из которых — носки и средства для бритья. Что еще можно подарить на 23 февраля парню, мужу, отцу, коллеге или однокласснику? Мы прогулялись по омским супермаркетам и изучили ассортимент.
По данным сервиса SuperJob, омичи в этом году собираются потратить на подарки ко Дню защитника Отечества в среднем 2800 рублей. В 2024 и 2023 годах сумма была чуть меньше — 2700 рублей.
Начнем с того, о каких подарках мечтают сами мужчины. Аналитики провели исследование и выяснили, что 15% мужчин в качестве подарка на 23 Февраля хотели бы получить деньги, 9% — технику или инструменты для ремонта, 7% — отправиться в путешествие.
Снаряжение для охоты рассчитывают получить в подарок 6% опрошенных, 5% мечтают о смартфоне, столько же — о товарах для спорта и отдыха. Также респонденты рассказали, что в подарок хотят получить книгу или сертификаты на прохождение курсов, одежду или обувь, алкоголь, билеты в кино, театр или на концерт, сертификаты, сладости, чай, кофе, подписку на электронные сервисы.
Но суровая реальность остужает эти мечты. И чаще всего мужчины получают в подарок не то, о чем мечтают. А именно — одежду, в том числе носки и белье, парфюмерию, бритвенные принадлежности. Кстати, именно такие подарки чаще можно встретить в магазинах.
Если вы не успели заказать подарок на онлайн-платформах, то презент всегда можно найти в магазине. Корреспонденты Города55 изучили, что в ассортименте имеются:
Эксперты платформы Авито Товары специально для Города55 сделали подборку необычных подарков из Омска. Представляем список товаров, которыми вы сможете порадовать своих защитников.
Открывают подборку интерьерные часы из натурального дерева. Изделие в виде механических шестеренок выполнено вручную из березы. Диаметр часов составляет 28 см.
На Авито такой презент можно приобрести за 2800 рублей.
Необычный светильник станет приятным подарком. Его форма напоминает букву «С», а в центре находится парящий в воздухе глобус с политической картой мира.
На Авито такой подарок стоит 1850 рублей.
Для тех, кто хочет расслабиться, есть отличный способ — принять ванну. Даже самые суровые мужчины иногда позволяют себе это удовольствие, хотя и не признаются в этом своим женщинам. Специальные бомбочки в виде танка станут необычным подарком. Каждая бомбочка упакована в индивидуальную подарочную коробку. По словам автора, в состав входят натуральные ингредиенты: пищевая сода, лимонная кислота, английская соль и другие.
Стоимость: от 270 рублей.
Конечно, День защитника Отечества напрямую связан с армейской тематикой. Однако уже долгие годы в этот праздник поздравляют абсолютно всех мужчин. Лучшие идеи для подарка — это те, которые выбраны под увлечения и стиль жизни получателя.
Определитесь с суммой заранее. Если бюджет ограничен, присмотритесь к небольшим, но приятным подаркам. Что это может быть? Качественный кофе, практичные наборы или тематические брелоки. При большем бюджете можно рассмотреть подарки-впечатления. Например, сертификат на массаж или в баню.
Можно и выбрать такой подарок, который будет полезен любому. Например, термокружка, беспроводная зарядка, ежедневник, ручка, мини-лампа для рабочего стола.
Такой список подарков могут пополнить настольная игра, туристический складной нож, бутылка для воды, настольная игра.