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Posted 21 февраля, 11:20

Published 21 февраля, 11:20

Modified 21 февраля, 11:25

Updated 21 февраля, 11:25

Омский протоиерей негативно высказался о кремации.

«Земли для покойников хватит»: омский протоиерей резко высказался о кремации

21 февраля 2025, 11:20
Фото: 1MI. Омский протоиерей негативно высказался о кремации.

Омский протоиерей Олихов резко высказался о кремации

Димитрий Олихов рассказал, почему православная церковь не принимает кремирование как вид захоронения.

Омский протоиерей Димитрий Олихов рассказал, что православная церковь считает единственным приемлемым способом захоронения покойников погребение, исключения могут быть только в редких случаях. Церковь считает тела усопших святыней и поэтому относится к ним очень требовательно.

«Практически единственным способом погребения христианина являются похороны в землю. Это применительно к территориям нашей огромной страны, земли для покойников у нас хватит. Христианская церковь высказывается за традиционное погребение, когда тело хоронится в землю для ожидания второго пришествия Иисуса Христа», — передает слова Дмитрия Олихова «omsk.aif.ru».

Исключением из правила, как отметил протоиерей, может быть только кремация при заразной и очень тяжелой эпидемии.

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#Анастасия Баянова#Общество#Омск#Омская область#Церковь#Новости#Кремация#Покойники#Кремирование
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