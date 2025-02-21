«Земли для покойников хватит»: омский протоиерей резко высказался о кремации

Posted 21 февраля, 11:20
Published 21 февраля, 11:20
Modified 21 февраля, 11:25
Updated 21 февраля, 11:25
Омский протоиерей Димитрий Олихов рассказал, что православная церковь считает единственным приемлемым способом захоронения покойников погребение, исключения могут быть только в редких случаях. Церковь считает тела усопших святыней и поэтому относится к ним очень требовательно.
«Практически единственным способом погребения христианина являются похороны в землю. Это применительно к территориям нашей огромной страны, земли для покойников у нас хватит. Христианская церковь высказывается за традиционное погребение, когда тело хоронится в землю для ожидания второго пришествия Иисуса Христа», — передает слова Дмитрия Олихова «omsk.aif.ru».
Исключением из правила, как отметил протоиерей, может быть только кремация при заразной и очень тяжелой эпидемии.
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