Записаться на прием — целый квест: в Омской области не хватает больше 130 терапевтов

Отметим, что омичам из-за сложившегося дефицита бывает сложно попасть на прием к терапевту. Так, омичка Мария рассказала Городу55, что хотела сходить в бесплатную больницу, но все никак не может успеть «поймать» свободное окошко на своем участке. Например, сейчас запись к терапевту «забита» вплоть до 10 марта.