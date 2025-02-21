Записаться на прием — целый квест: в Омской области не хватает больше 130 терапевтов

Posted 21 февраля, 07:16
Published 21 февраля, 07:16
Modified 21 февраля, 07:18
Updated 21 февраля, 07:18
В региональном минздраве озвучили Городу55, сколько врачей-терапевтов в настоящий момент не хватает в Омской области. Потребность в специалистах, как следует из ответа ведомства на официальный запрос нашей редакции, острая.
Всего не хватает 131 врача-терапевта, из них для первичного звена здравоохранения требуется 92 участковых врача-терапевта. Причем наибольший дефицит сложился в больницах и поликлиниках Омска.
«По данным формы федерального статистического наблюдения №30, по состоянию на 1 января 2024 года в государственных учреждениях здравоохранения Омской области осуществляли трудовую деятельность 893 врача-терапевта, по состоянию на 1 января 2025 года 861 врач-терапевт», — сообщил Городу55 министр здравоохранения Дмитрий Маркелов.
Согласно данным портала «Работа России», врачам-терапевтам и участковым врачам-терапевтам в нашем регионе готовы платить зарплату от 30 до 100 тысяч рублей. Больше всего вакансий открыто в Городской клинической больнице №11 на улице Нахимова: сюда нужны шесть врачей-терапевтов и 9 участковых врачей-терапевтов со сменным графиком.
Отметим, что омичам из-за сложившегося дефицита бывает сложно попасть на прием к терапевту. Так, омичка Мария рассказала Городу55, что хотела сходить в бесплатную больницу, но все никак не может успеть «поймать» свободное окошко на своем участке. Например, сейчас запись к терапевту «забита» вплоть до 10 марта.
Всего же в больницы и поликлиники региона, как ранее рассказывал Город55, сейчас готовы трудоустроить 817 врачей.