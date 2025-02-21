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Posted 21 февраля, 07:16

Published 21 февраля, 07:16

Modified 21 февраля, 07:18

Updated 21 февраля, 07:18

В Омской области работает менее 900 терапевтов

Записаться на прием — целый квест: в Омской области не хватает больше 130 терапевтов

21 февраля 2025, 07:16
Фото: 1MI. В Омской области работает менее 900 терапевтов

В поликлиниках Омской области не хватает больше 130 терапевтов

На вакантных местах специалистам готовы предложить зарплату до 100 тысяч рублей. Врачи требуются как в городские поликлиники, так и в сельские медучреждения.

В региональном минздраве озвучили Городу55, сколько врачей-терапевтов в настоящий момент не хватает в Омской области. Потребность в специалистах, как следует из ответа ведомства на официальный запрос нашей редакции, острая.

Всего не хватает 131 врача-терапевта, из них для первичного звена здравоохранения требуется 92 участковых врача-терапевта. Причем наибольший дефицит сложился в больницах и поликлиниках Омска.

«По данным формы федерального статистического наблюдения №30, по состоянию на 1 января 2024 года в государственных учреждениях здравоохранения Омской области осуществляли трудовую деятельность 893 врача-терапевта, по состоянию на 1 января 2025 года 861 врач-терапевт», — сообщил Городу55 министр здравоохранения Дмитрий Маркелов.

Согласно данным портала «Работа России», врачам-терапевтам и участковым врачам-терапевтам в нашем регионе готовы платить зарплату от 30 до 100 тысяч рублей. Больше всего вакансий открыто в Городской клинической больнице №11 на улице Нахимова: сюда нужны шесть врачей-терапевтов и 9 участковых врачей-терапевтов со сменным графиком.

Вакансия для врача-терапевта в БСМП №1
Вакансия для врача-терапевта в БСМП №1. Фото: Скриншот сайта «Работа России»

Отметим, что омичам из-за сложившегося дефицита бывает сложно попасть на прием к терапевту. Так, омичка Мария рассказала Городу55, что хотела сходить в бесплатную больницу, но все никак не может успеть «поймать» свободное окошко на своем участке. Например, сейчас запись к терапевту «забита» вплоть до 10 марта.

Запись на прием к терапевту в больнице имени Кабанова с 21 февраля по 8 марта
Запись на прием к терапевту в больнице имени Кабанова с 21 февраля по 8 марта. Фото: Региональный портал медицинских услуг

Всего же в больницы и поликлиники региона, как ранее рассказывал Город55, сейчас готовы трудоустроить 817 врачей.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Минздрав#Здравоохранение#Медицина#Врачи#Новости#Медики
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