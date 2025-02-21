Весной даже не пахнет. Чего ждать омичам от последних выходных зимы

Posted 21 февраля, 10:28
Published 21 февраля, 10:28
Modified 21 февраля, 10:30
Updated 21 февраля, 10:30
Судя по прогнозам, в Омскую область еще нескоро придет потепление. Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщают, что в ночь на субботу, 22 февраля, температура воздуха в регионе опустится до -14… -19 градусов (при прояснении до -24… -29 градусов), местами туман изморозь, днем — -8… -13. Ночью 23 февраля, в День защитника Отечества, похолодает еще сильнее до -19… -24 (по северу региона до -30 градусов), днем будет -9… -14 градусов.
По данным сервиса Ventusky, с 25 февраля станет теплее. До конца последнего месяца зимы столбик термометра днем будет в пределах -3… -5 градусов. Такая же погода будет и в начале весны. Однако, по предварительному прогнозу метеорологов, температура ночью будет опускаться и до -20 градусов.