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Posted 21 февраля, 10:28

Published 21 февраля, 10:28

Modified 21 февраля, 10:30

Updated 21 февраля, 10:30

Морозы до -30 градусов ждут омичей в последние выходные зимы

Весной даже не пахнет. Чего ждать омичам от последних выходных зимы

21 февраля 2025, 10:28
Фото: 1MI.

Морозы до -30 градусов ждут омичей в последние выходные зимы

По прогнозу синоптиков, ближайшие три дня жителей региона ждет похолодание.

Судя по прогнозам, в Омскую область еще нескоро придет потепление. Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщают, что в ночь на субботу, 22 февраля, температура воздуха в регионе опустится до -14… -19 градусов (при прояснении до -24… -29 градусов), местами туман изморозь, днем — -8… -13. Ночью 23 февраля, в День защитника Отечества, похолодает еще сильнее до -19… -24 (по северу региона до -30 градусов), днем будет -9… -14 градусов.

По данным сервиса Ventusky, с 25 февраля станет теплее. До конца последнего месяца зимы столбик термометра днем будет в пределах -3… -5 градусов. Такая же погода будет и в начале весны. Однако, по предварительному прогнозу метеорологов, температура ночью будет опускаться и до -20 градусов.

Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске. Фото: Ventusky
Неустойчивая погода: в Омске к выходным резко похолодает до -30 градусов
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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Похолодание#Зима#Температура#Прогноз#Синоптики#Февраль
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