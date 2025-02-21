Весной даже не пахнет. Чего ждать омичам от последних выходных зимы

Судя по прогнозам, в Омскую область еще нескоро придет потепление. Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщают, что в ночь на субботу, 22 февраля, температура воздуха в регионе опустится до -14… -19 градусов (при прояснении до -24… -29 градусов), местами туман изморозь, днем — -8… -13. Ночью 23 февраля, в День защитника Отечества, похолодает еще сильнее до -19… -24 (по северу региона до -30 градусов), днем будет -9… -14 градусов.