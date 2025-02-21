В Омской области пожар охватил жилой дом и хозпостройку: есть погибшие

Posted 21 февраля, 04:58
Published 21 февраля, 04:58
Modified 21 февраля, 05:26
Updated 21 февраля, 05:26
В МЧС Омской области сообщили, что 20 февраля в деревне Северное Шербакульского района произошел пожар в жилом доме и хозпостройке. Сообщение о возгорании поступило в 22:37.
Пламя охватило площадь 66 «квадратов». На борьбу с огнем выехали 5 специалистов МЧС России и было задействовано 2 единицы техники. В результате пожара погиб один человек.
Открытое горение ликвидировали в 23:38. В настоящее время дознаватели МЧС России выясняют причины возгорания. Напомним, ранее стали известны подробности жуткого пожара в омском поселке Камышловский, в котором погиб 7-летний ребенок. Бабушке мальчика не удалось его спасти.