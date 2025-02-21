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Posted 21 февраля, 04:58

Published 21 февраля, 04:58

Modified 21 февраля, 05:26

Updated 21 февраля, 05:26

В Омской области произошел смертельный пожар

В Омской области пожар охватил жилой дом и хозпостройку: есть погибшие

21 февраля 2025, 04:58
Фото: МЧС Омской области. В Омской области произошел смертельный пожар
Открытое горение потушили за час.

В МЧС Омской области сообщили, что 20 февраля в деревне Северное Шербакульского района произошел пожар в жилом доме и хозпостройке. Сообщение о возгорании поступило в 22:37.

Видео: МЧС Омской области. Пожар на площади 66 квадратных метров потушили 5 специалистов МЧС

Пламя охватило площадь 66 «квадратов». На борьбу с огнем выехали 5 специалистов МЧС России и было задействовано 2 единицы техники. В результате пожара погиб один человек.

Открытое горение ликвидировали в 23:38. В настоящее время дознаватели МЧС России выясняют причины возгорания. Напомним, ранее стали известны подробности жуткого пожара в омском поселке Камышловский, в котором погиб 7-летний ребенок. Бабушке мальчика не удалось его спасти.

В Омской области во время пожара нашли тело ребенка
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#Риана Дязанцева#Происшествия#Видео#Омская область#Пожары#МЧС#Погибшие
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