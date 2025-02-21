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Posted 21 февраля, 13:23

Published 21 февраля, 13:23

Modified 21 февраля, 13:23

Updated 21 февраля, 13:23

В Омской области переназначили заместителя министра спорта

В Омской области переназначили заместителя министра спорта

21 февраля 2025, 13:23
Фото: 1MI.
Должность сохранил Дмитрий Зданович.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение, в котором переназначил заместителя министра спорта региона. Должность сохранил Дмитрий Зданович. Его назначили на пост год назад, 20 февраля 2024, новый договор также рассчитан на один год.

Чиновник занимается вопросами развития спорта и физической культуры, до работы в министерстве он занимал должность директора спортшколы олимпийского резерва №35.

Напомним, что недавно военном комиссариате Омской области назвали имя нового руководителя, исполняющим обязанности военного комиссара стал Вячеслав Верхоланцев.

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