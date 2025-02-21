В Омской области переназначили заместителя министра спорта

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение, в котором переназначил заместителя министра спорта региона. Должность сохранил Дмитрий Зданович. Его назначили на пост год назад, 20 февраля 2024, новый договор также рассчитан на один год.