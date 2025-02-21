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Posted 21 февраля, 13:05

Published 21 февраля, 13:05

Modified 21 февраля, 13:05

Updated 21 февраля, 13:05

В Омской области стало больше объектов культурного наследия

В Омской области 89-летнюю больницу планируют признать объектом культурного наследия

21 февраля 2025, 13:05
Фото: Изображение Midjourney. В Омской области стало больше объектов культурного наследия
Всего в перечень хотят добавить два объекта — «Омскую больницу водников» 1936 года постройки и «Пимокатную мастерскую Ивана Михайловича Хандина» 1899 года постройки.

В министерстве культуры Омской области планируют внести в перечень объектов культурного наследия два новых здания. Одно из них — «Омская больница водников» 1936 года постройки, расположенная по адресу ул. Красный Путь, 127 корп. 1 (литера А). Соответствующий приказ появился на сайте правительства региона.

Еще один исторический памятник находится в Тюкалинске. В Единый государственный реестр объектов культурного наследия намерены включить местную «Пимокатную мастерскую Ивана Михайловича Хандина» 1899 года постройки, она расположена по улице Луначарского, 75.

Напомним, что сейчас в Омске проходит реставрация музея городского быта на улице Театральная, 7. В 1918 году там размещалась секция Омской организации венгров-интернационалистов.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Культурное наследие#Новости#Памятники культуры
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