В Омской области 89-летнюю больницу планируют признать объектом культурного наследия

Posted 21 февраля, 13:05
Published 21 февраля, 13:05
Modified 21 февраля, 13:05
Updated 21 февраля, 13:05
В министерстве культуры Омской области планируют внести в перечень объектов культурного наследия два новых здания. Одно из них — «Омская больница водников» 1936 года постройки, расположенная по адресу ул. Красный Путь, 127 корп. 1 (литера А). Соответствующий приказ появился на сайте правительства региона.
Еще один исторический памятник находится в Тюкалинске. В Единый государственный реестр объектов культурного наследия намерены включить местную «Пимокатную мастерскую Ивана Михайловича Хандина» 1899 года постройки, она расположена по улице Луначарского, 75.
Напомним, что сейчас в Омске проходит реставрация музея городского быта на улице Театральная, 7. В 1918 году там размещалась секция Омской организации венгров-интернационалистов.