В Омской области 89-летнюю больницу планируют признать объектом культурного наследия

В министерстве культуры Омской области планируют внести в перечень объектов культурного наследия два новых здания. Одно из них — «Омская больница водников» 1936 года постройки, расположенная по адресу ул. Красный Путь, 127 корп. 1 (литера А). Соответствующий приказ появился на сайте правительства региона.