В омском суде прошли прения по делу руководителя омской Дирекции здравоохранения

По версии суда, в 2022 году учредитель ООО «Арис Групп» передал взятку в размере 100 тысяч рублей за информацию о субсидиях, беспрепятственную приемку товара и отсутствие штрафов за задержку поставки концентраторов кислорода. Передачу денег замаскировали под покупку автомобиля, принадлежащего директору учреждения.