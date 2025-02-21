В омском суде прошли прения по делу руководителя омской Дирекции здравоохранения

Posted 21 февраля, 11:55
Published 21 февраля, 11:55
Modified 21 февраля, 11:55
Updated 21 февраля, 11:55
В Ленинском районном суде прокурор выступил в прениях по делу экс-директора «Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Василия Гирева и руководителя ООО «Арис Групп» Романа Акчурина. Они обвиняются во взяточничестве (ст. 290, 291 УК РФ).
По версии суда, в 2022 году учредитель ООО «Арис Групп» передал взятку в размере 100 тысяч рублей за информацию о субсидиях, беспрепятственную приемку товара и отсутствие штрафов за задержку поставки концентраторов кислорода. Передачу денег замаскировали под покупку автомобиля, принадлежащего директору учреждения.
Мужчины частично признали вину. Прокурор предложил суду назначить бывшему чиновнику 4 года 6 месяцев лишения свободы и штраф 3 млн рублей, а руководителю ООО «Арис Групп» — 3 года 6 месяцев лишения свободы и штраф 2 млн рублей, с отбыванием в колонии общего режима.
Следующее заседание по делу пройдет 27 февраля.