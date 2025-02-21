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Posted 21 февраля, 03:50

Published 21 февраля, 03:50

Modified 21 февраля, 11:20

Updated 21 февраля, 11:20

В Омске открылась регистрация на ИТ- чемпионат, за который добавляют баллы к ЕГЭ

В Омске открылась регистрация на ИТ- чемпионат, за который добавляют баллы к ЕГЭ

21 февраля 2025, 03:50
Фото: «ИнноТехОмск 2025».
Участников ждут 17 увлекательных направлений.

С 28 по 29 марта в Конгресс-холле Омской области пройдет «ИнноТехОмск 2025» — масштабный фестиваль, объединяющий самых талантливых школьников, студентов и молодых инженеров региона. Это уже второе событие в рамках большого марафона ИТ-чемпионатов, организованного при поддержке губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Что ждет участников

Фестиваль станет настоящим праздником инженерных решений, цифровых технологий и робототехники. В программе — 17 направлений, в которых участники смогут проявить себя:

  • «Лего-Проектирование СТАРТ и ПРОФИ»;
  • «Омск глазами инженера»;
  • «Омский курьер»;
  • «Прикладная робототехника. FPV-биатлон»;
  • «Роботон. Умный склад»;
  • «Пилот БПЛА» и многие другие.
Чемпионат робототехники и инноваций
Чемпионат робототехники и инноваций. Фото: «ИнноТехОмск 2025»

Как отметил первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко, фестиваль — это отличная возможность для молодежи попробовать себя в инженерии, цифровых технологиях и 3D-моделировании.

Ректор ОмГПУ Наталья Макарова подчеркнула, что инженерное образование — один из ключевых приоритетов региона. Фестиваль поможет педагогам находить и развивать таланты у школьников, тем самым подготавливая новое поколение специалистов.

К чемпионату допускаются участники от 5 до 24 лет. Команды могут формироваться как внутри одной организации, так и самостоятельно. В одной команде — до 6 человек, а один руководитель может курировать не более 15 команд.

В этом году к соревнованиям присоединятся участники из других регионов России, а также гости из Казахстана. Президент ассоциации «ИТ-Кластер Сибири» Александр Тимофеев отметил, что такие мероприятия помогают не только выбрать профессию, но и воспитывают новое поколение специалистов, разбирающихся сразу в нескольких ключевых областях — механике, программировании и теории управления.

Напомним, лучшие участники фестиваля смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы Омской области, а победителей ждут специальные призы от министерства цифрового развития и связи.

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#Риана Дязанцева#Образование#Омск#Молодежь#Фестиваль#Цифровые технологии#Робототехника#Инженерия
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