Три омских университета попали в топ-10 лучших вузов Сибирского федерального округа

Posted 21 февраля, 06:57
Published 21 февраля, 06:57
Modified 21 февраля, 07:15
Updated 21 февраля, 07:15
Рейтинговое агентство RAEX опубликовало новый локальный топ вузов. В рейтинг вошли 295 учебных заведений из 79 регионов страны.
На первом месте среди федеральных округов по количеству участников оказался Центральный федеральный округ с 84 университетами, а на втором — Приволжский федеральный округ с 53 вузами. В остальных окружных рейтингах от 18 до 33 вузов-участников.
В топ-10 Сибирского округа вошли следующие омские вузы:
Кроме того, в рейтинг попали еще три омских университета: Омский государственный университет путей сообщения (23 место), Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (25 место) и Сибирский юридический университет (30 место).
Ранг «Образование»:
Ранг «Наука»:
Ранг «Общество»:
Напомним, впервые рейтинг составили в 2021 году. Тогда Омский государственный университет также оказался в топ-10 в рейтинге вузов СФО.