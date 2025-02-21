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Posted 21 февраля, 06:57

Published 21 февраля, 06:57

Modified 21 февраля, 07:15

Updated 21 февраля, 07:15

Омские университеты заняли высокие позиции в рейтинге вузов Сибирского федерального округа

Три омских университета попали в топ-10 лучших вузов Сибирского федерального округа

21 февраля 2025, 06:57
Фото: 1MI. Омские университеты заняли высокие позиции в рейтинге вузов Сибирского федерального округа

В рейтинг лучших вузов СФО попали 6 учебных заведений Омска

На первом месте оказался Новосибирск.

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало новый локальный топ вузов. В рейтинг вошли 295 учебных заведений из 79 регионов страны.

На первом месте среди федеральных округов по количеству участников оказался Центральный федеральный округ с 84 университетами, а на втором — Приволжский федеральный округ с 53 вузами. В остальных окружных рейтингах от 18 до 33 вузов-участников.

Локальный рейтинг вузов Сибирского федерального округа (2025 г.)
Локальный рейтинг вузов Сибирского федерального округа (2025 г.). Фото: Рейтинговое агентство RAEX

В топ-10 Сибирского округа вошли следующие омские вузы:

  • Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского — 7 место;
  • Омский государственный педагогический университет — 9 место;
  • Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина — 10 место.

Кроме того, в рейтинг попали еще три омских университета: Омский государственный университет путей сообщения (23 место), Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (25 место) и Сибирский юридический университет (30 место).

Ранг «Образование»:

  • ОмГУ — 5 место;
  • ОмГПУ — 9 место;
  • ОмГАУ — 22 место;
  • СибАДИ — 24 место;
  • ОмГУПС — 25 место;
  • СибЮУ — 30 место.

Ранг «Наука»:

  • ОмГАУ — 3 место;
  • ОмГУ — 7 место;
  • ОмГПУ — 11 место;
  • ОмГУПС — 21 место;
  • СибЮУ — 25 место;
  • СибАДИ — 27 место.

Ранг «Общество»:

  • ОмГАУ — 10 место;
  • ОмГПУ — 13 место;
  • ОмГУПС — 16-18 место;
  • ОмГУ — 16-18 место;
  • СибАДИ — 16-18 место;
  • СибЮУ — 22 место.

Напомним, впервые рейтинг составили в 2021 году. Тогда Омский государственный университет также оказался в топ-10 в рейтинге вузов СФО.

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#Риана Дязанцева#Общество#Наука#Образование#Омск#Рейтинг#Вуз#Университеты#Сибирский федеральный округ
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