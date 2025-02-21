Тест «Пушкин в кино»: проверь, узнаешь ли ты произведение великого поэта по описанию

Представьте: «Евгений Онегин» — это атмосферная мелодрама с глубокими диалогами и красивыми зимними пейзажами. «Руслан и Людмила» — эпическое фэнтези в духе «Властелина колец», где храбрый воин сражается с могущественным магом за свою возлюбленную. Как бы это выглядело?