gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 05:00

Published 21 февраля, 05:00

Modified 21 февраля, 05:00

Updated 21 февраля, 05:00

Тест на знание произведений Александра Сергеевича Пушкина

Тест «Пушкин в кино»: проверь, узнаешь ли ты произведение великого поэта по описанию

21 февраля 2025, 05:00
Фото: Изображение Midjourney. Тест на знание произведений Александра Сергеевича Пушкина
Александр Сергеевич Пушкин — основоположник русской литературы, но что, если бы его произведения стали сценариями для современных фильмов: психологический триллер, мистическая драма или даже фэнтези. В тесте Города55 вам предстоит угадать произведения поэта.

Представьте: «Евгений Онегин» — это атмосферная мелодрама с глубокими диалогами и красивыми зимними пейзажами. «Руслан и Людмила» — эпическое фэнтези в духе «Властелина колец», где храбрый воин сражается с могущественным магом за свою возлюбленную. Как бы это выглядело?

В этом тесте вам предстоит угадать произведения Александра Сергеевича Пушкина по кинематографическим синопсисам.

Кажется знакомым? Попробуйте угадать, какие произведения скрываются за этими синопсисами.
Тест

Готовы проверить себя? Тогда вперед — на съемочную площадку пушкинского кино!

Тест: льзя или допукать? Проверь, хорошо ли ты знаешь великий и могучий русский язык
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Тесты#Кино#Образование#Омск#Тест#Литература
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика