Тест «Пушкин в кино»: проверь, узнаешь ли ты произведение великого поэта по описанию

Posted 21 февраля, 05:00
Published 21 февраля, 05:00
Modified 21 февраля, 05:00
Updated 21 февраля, 05:00
Представьте: «Евгений Онегин» — это атмосферная мелодрама с глубокими диалогами и красивыми зимними пейзажами. «Руслан и Людмила» — эпическое фэнтези в духе «Властелина колец», где храбрый воин сражается с могущественным магом за свою возлюбленную. Как бы это выглядело?
В этом тесте вам предстоит угадать произведения Александра Сергеевича Пушкина по кинематографическим синопсисам.
Готовы проверить себя? Тогда вперед — на съемочную площадку пушкинского кино!