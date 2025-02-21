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Posted 21 февраля, 08:15

Published 21 февраля, 08:15

Modified 21 февраля, 08:17

Updated 21 февраля, 08:17

«Тепловая компания» решила актуализировать схему теплоснабжения Омска

«Тепловая компания» решила актуализировать схему теплоснабжения за 14 млн

21 февраля 2025, 08:15
Фото: gorod55.ru.

«Тепловая компания» решила актуализировать схему теплоснабжения Омска

Сейчас процедура находится на стадии сбора заявок.

Акционерное общество «Тепловая компания», единственным акционером которого является омский муниципалитет, разместило на сайте госзакупок извещение о проведении конкурса. «ТК» нужен подрядчик, который актуализирует схему теплоснабжения Омска. Начальная цена вопроса — 13,888 млн рублей.

Сбор заявок был объявлен вчера, 20 февраля, и будет продолжаться до 10 марта. На данный момент в Омске действует схема теплоснабжения на период до 2033 года, прошедшая актуализацию в 2021 году.

Напомним: «Тепловая компания» в прошлом году была преобразована в АО из МУПа. Это предприятие переживает непростые времена из-за масштабных долгов и износа инфраструктуры, на ремонт и обновление которой нет денег.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Тепловая компания#Схема теплоснабжения
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