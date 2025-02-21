«Тепловая компания» решила актуализировать схему теплоснабжения за 14 млн

Posted 21 февраля, 08:15
Published 21 февраля, 08:15
Modified 21 февраля, 08:17
Updated 21 февраля, 08:17
Акционерное общество «Тепловая компания», единственным акционером которого является омский муниципалитет, разместило на сайте госзакупок извещение о проведении конкурса. «ТК» нужен подрядчик, который актуализирует схему теплоснабжения Омска. Начальная цена вопроса — 13,888 млн рублей.
Сбор заявок был объявлен вчера, 20 февраля, и будет продолжаться до 10 марта. На данный момент в Омске действует схема теплоснабжения на период до 2033 года, прошедшая актуализацию в 2021 году.
Напомним: «Тепловая компания» в прошлом году была преобразована в АО из МУПа. Это предприятие переживает непростые времена из-за масштабных долгов и износа инфраструктуры, на ремонт и обновление которой нет денег.