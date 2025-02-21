Школьник из мести пообещал «заминировать» супермаркет в Омске на 23 февраля

Posted 21 февраля, 10:01
Published 21 февраля, 10:01
Modified 21 февраля, 10:32
Updated 21 февраля, 10:32
В полицию обратились работники супермаркета на Бородина в Омске. В книге отзывов и предложений они увидели запись от имени подростка, который сообщил, что планирует заминировать здание.
Правоохранители разыскали несовершеннолетнего омича. Его данные были указаны в записке.
«Авторство, как и предполагали оперативники, не подтвердилось. Они выяснили, что недавно мальчик поссорился с одноклассником. 14-летнего жителя Советского округа задержали по месту жительства. На допросе он признался следователю: опасное сообщение написал, чтобы отомстить знакомому», — рассказали в омской полиции.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».