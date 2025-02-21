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Posted 21 февраля, 10:01

Published 21 февраля, 10:01

Modified 21 февраля, 10:32

Updated 21 февраля, 10:32

Школьник из мести пообещал «заминировать» супермаркет в Омске на 23 февраля

Школьник из мести пообещал «заминировать» супермаркет в Омске на 23 февраля

21 февраля 2025, 10:01
Фото: 1MI.
Подросток оставил угрожающую запись в книге жалоб и предложений.

В полицию обратились работники супермаркета на Бородина в Омске. В книге отзывов и предложений они увидели запись от имени подростка, который сообщил, что планирует заминировать здание.

Правоохранители разыскали несовершеннолетнего омича. Его данные были указаны в записке.

«Авторство, как и предполагали оперативники, не подтвердилось. Они выяснили, что недавно мальчик поссорился с одноклассником. 14-летнего жителя Советского округа задержали по месту жительства. На допросе он признался следователю: опасное сообщение написал, чтобы отомстить знакомому», — рассказали в омской полиции.
Записка из книги отзывов и предложений
Записка из книги отзывов и предложений. Фото: Омская полиция

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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#Ольга Скворцова#Происшествия#Полиция#Омск#Уголовное дело#Подросток#Школьник#Терроризм#Заминирование
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