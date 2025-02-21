Сегодня в Омске: возвращение Ткачева, лучшие университеты и удачная лотерея

В соцсетях омского «Авангарда» поделились кадрами с первой тренировки Владимира Ткачева после долгого восстановления. Нападающий провел тренировку вместе с командой, но пока лишь в группе травмированных. Если все пойдет хорошо, Ткачев сможет принимать участие в официальных матчах уже в конце февраля/начале марта.