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Posted 21 февраля, 13:58

Published 21 февраля, 13:58

Modified 21 февраля, 13:58

Updated 21 февраля, 13:58

Иллюстрация

Сегодня в Омске: возвращение Ткачева, лучшие университеты и удачная лотерея

21 февраля 2025, 13:58
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Владимир Ткачев вернулся в ряды «Авангарда»

В соцсетях омского «Авангарда» поделились кадрами с первой тренировки Владимира Ткачева после долгого восстановления. Нападающий провел тренировку вместе с командой, но пока лишь в группе травмированных. Если все пойдет хорошо, Ткачев сможет принимать участие в официальных матчах уже в конце февраля/начале марта.

Дождались: нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев провел первую тренировку с командой
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Новость №2. В рейтинг лучших вузов СФО попали несколько учебных заведений Омска

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало новый локальный рейтинг вузов, в топ-10 Сибирского федерального округа вошли три омских учебных заведения: Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского — 7 место; Омский государственный педагогический университет — 9 место; Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина — 10 место.

Три омских университета попали в топ-10 лучших вузов Сибирского федерального округа
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Новость №3. Военнослужащий из Омска доверился суеверию и сорвал джекпот в новогоднем тираже

Несколько лет назад военнослужащий из Омска выиграл 1 000 000 рублей в лотерее, причем судьбоносный билет купил буквально в последний момент, положившись на народную примету. Крупную сумму омич потратил на строительство загородного дома

«Рука зачесалась»: омич выиграл крупную сумму в лотерее благодаря народной примете
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