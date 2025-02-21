Сегодня в Омске: возвращение Ткачева, лучшие университеты и удачная лотерея

Posted 21 февраля, 13:58
Published 21 февраля, 13:58
Modified 21 февраля, 13:58
Updated 21 февраля, 13:58
Новость №1. Владимир Ткачев вернулся в ряды «Авангарда»
В соцсетях омского «Авангарда» поделились кадрами с первой тренировки Владимира Ткачева после долгого восстановления. Нападающий провел тренировку вместе с командой, но пока лишь в группе травмированных. Если все пойдет хорошо, Ткачев сможет принимать участие в официальных матчах уже в конце февраля/начале марта.
Новость №2. В рейтинг лучших вузов СФО попали несколько учебных заведений Омска
Рейтинговое агентство RAEX опубликовало новый локальный рейтинг вузов, в топ-10 Сибирского федерального округа вошли три омских учебных заведения: Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского — 7 место; Омский государственный педагогический университет — 9 место; Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина — 10 место.
Новость №3. Военнослужащий из Омска доверился суеверию и сорвал джекпот в новогоднем тираже
Несколько лет назад военнослужащий из Омска выиграл 1 000 000 рублей в лотерее, причем судьбоносный билет купил буквально в последний момент, положившись на народную примету. Крупную сумму омич потратил на строительство загородного дома