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Posted 21 февраля, 07:23

Published 21 февраля, 07:23

Modified 21 февраля, 08:04

Updated 21 февраля, 08:04

Омич выиграл миллион в новогодней лотерее благодаря примете

«Рука зачесалась»: омич выиграл крупную сумму в лотерее благодаря народной примете

21 февраля 2025, 07:23
Фото: 1MI. Омич выиграл миллион в новогодней лотерее благодаря примете

Военнослужащий из Омска доверился суеверию и сорвал джекпот в новогоднем тираже

Омич рассказал, на что потратил деньги.

Военнослужащий из Омска оказался одним из удачливых участников новогоднего тиража «Русского лото» в 2021 году. Он выиграл 1 000 000 рублей, причем судьбоносный билет купил буквально в последний момент.

В пресс-службе лотереи сообщили, что изначально омич приобрел один лотерейный билет задолго до розыгрыша. Однако в день покупки у него неожиданно зачесалась левая ладонь — по народной примете это означает приближающуюся удачу. Решив не игнорировать знак свыше, мужчина купил второй билет, который и принес ему крупный выигрыш.

Прошло четыре года, и Александр поделился, на что потратил деньги. Приз он вложил в строительство загородного дома. Сейчас мужчина продолжает участвовать в лотереях, но покупает билеты только на праздничные тиражи. Ранее Город55 рассказывал про жителя Омска, который выиграл более 52 млн рублей.

Житель Омской области сорвал джекпот в лотерее
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#Риана Дязанцева#Омск#Деньги#Выигрыш#Лотерея
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