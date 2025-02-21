«Рука зачесалась»: омич выиграл крупную сумму в лотерее благодаря народной примете

Posted 21 февраля, 07:23
Published 21 февраля, 07:23
Modified 21 февраля, 08:04
Updated 21 февраля, 08:04
Военнослужащий из Омска оказался одним из удачливых участников новогоднего тиража «Русского лото» в 2021 году. Он выиграл 1 000 000 рублей, причем судьбоносный билет купил буквально в последний момент.
В пресс-службе лотереи сообщили, что изначально омич приобрел один лотерейный билет задолго до розыгрыша. Однако в день покупки у него неожиданно зачесалась левая ладонь — по народной примете это означает приближающуюся удачу. Решив не игнорировать знак свыше, мужчина купил второй билет, который и принес ему крупный выигрыш.
Прошло четыре года, и Александр поделился, на что потратил деньги. Приз он вложил в строительство загородного дома. Сейчас мужчина продолжает участвовать в лотереях, но покупает билеты только на праздничные тиражи. Ранее Город55 рассказывал про жителя Омска, который выиграл более 52 млн рублей.