«Рука зачесалась»: омич выиграл крупную сумму в лотерее благодаря народной примете

В пресс-службе лотереи сообщили, что изначально омич приобрел один лотерейный билет задолго до розыгрыша. Однако в день покупки у него неожиданно зачесалась левая ладонь — по народной примете это означает приближающуюся удачу. Решив не игнорировать знак свыше, мужчина купил второй билет, который и принес ему крупный выигрыш.