Решение об изъятии дорогого автомобиля у главы Калачинского района вступило в силу

Прокуратура внесла представление в районную администрацию, но договор аренды так и не расторгли. Тогда зампрокурора Омской области Дмитрий Егоров попросил суд признать сделки недействительными, чтобы «Фольксваген» вернули арендодателю, а потраченные на аренду деньги (более 2,5 млн рублей) вернули в бюджет. Суд первой инстанции признал эту просьбу обоснованной, МКУ «Центр учета и содержания собственности Калачинского района Омской области» подало апелляцию, но ее отклонили.