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Posted 21 февраля, 05:10

Published 21 февраля, 05:10

Modified 21 февраля, 05:53

Updated 21 февраля, 05:53

Прокуратура добилась изъятия дорогой машины у главы Калачинского района

Решение об изъятии дорогого автомобиля у главы Калачинского района вступило в силу

21 февраля 2025, 05:10
Фото: Денис Юхлин. gorod55.ru.

Прокуратура добилась изъятия дорогой машины у главы Калачинского района

У Фридриха Мецлера заберут Volkswagen Tiguan, который обошелся бюджету в более чем 2 млн рублей.

Апелляционный суд принял решение по жалобе МКУ «Центр учета и содержания собственности Калачинского района Омской области», которая касается арендованного районной администрацией дорогого автомобиля. Город55 уже писал о том, как развивается эта история.

АО «Калачинский коммунальник», основным учредителем которого является комитет по управлению муниципальным имуществом Калачинского района, заключило договор лизинга и купли-продажи автомобиля Volkswagen Tiguan, заплатив за него более 2,2 млн рублей. Позже машину арендовал «Центр учета и содержания собственности Калачинского района Омской области», чтобы на нем ездил глава района Фридрих Мецлер, причем договор аренды продлевался ежеквартально.

«С учетом условий данных договоров и действительной общей воли сторон, спорные сделки являются притворными, оформленными в целях прикрыть закупку автомобиля для муниципальных нужд в обход закона», — уверены в прокуратуре Омской области.

При этом в надзорной организации констатируют: у администрации Калачинского района есть другие автомобили, менее дорогие, которых достаточно. Это Renault Duster и Chevrolet Niva.

«Таким образом, имело место приобретение иномарки в отсутствие объективной необходимости, — отметили в пресс-службе прокуратуры, — в обход конкурентных способов закупки, при наличии законодательно закрепленного запрета для муниципальных органов о покупке транспортных средств стоимостью более 1,8 млн рублей».

Прокуратура внесла представление в районную администрацию, но договор аренды так и не расторгли. Тогда зампрокурора Омской области Дмитрий Егоров попросил суд признать сделки недействительными, чтобы «Фольксваген» вернули арендодателю, а потраченные на аренду деньги (более 2,5 млн рублей) вернули в бюджет. Суд первой инстанции признал эту просьбу обоснованной, МКУ «Центр учета и содержания собственности Калачинского района Омской области» подало апелляцию, но ее отклонили.

«Судебный акт вступил в законную силу», — рассказали в региональной прокуратуре.

Таким образом, районной администрации все-таки придется отказаться от дорогой иномарки и вернуть деньги.

Напомним: Фридрих Мецлер руководит Калачинским районом с 2014 года, а до этого с 2006 года он был главой Калачинска. В последний раз его переизбрали в августе 2024 года.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Прокуратура#Новости#Фридрих Мецлер#Иномарки
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