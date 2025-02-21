Решение об изъятии дорогого автомобиля у главы Калачинского района вступило в силу

Posted 21 февраля, 05:10
Published 21 февраля, 05:10
Modified 21 февраля, 05:53
Updated 21 февраля, 05:53
Апелляционный суд принял решение по жалобе МКУ «Центр учета и содержания собственности Калачинского района Омской области», которая касается арендованного районной администрацией дорогого автомобиля. Город55 уже писал о том, как развивается эта история.
АО «Калачинский коммунальник», основным учредителем которого является комитет по управлению муниципальным имуществом Калачинского района, заключило договор лизинга и купли-продажи автомобиля Volkswagen Tiguan, заплатив за него более 2,2 млн рублей. Позже машину арендовал «Центр учета и содержания собственности Калачинского района Омской области», чтобы на нем ездил глава района Фридрих Мецлер, причем договор аренды продлевался ежеквартально.
«С учетом условий данных договоров и действительной общей воли сторон, спорные сделки являются притворными, оформленными в целях прикрыть закупку автомобиля для муниципальных нужд в обход закона», — уверены в прокуратуре Омской области.
При этом в надзорной организации констатируют: у администрации Калачинского района есть другие автомобили, менее дорогие, которых достаточно. Это Renault Duster и Chevrolet Niva.
«Таким образом, имело место приобретение иномарки в отсутствие объективной необходимости, — отметили в пресс-службе прокуратуры, — в обход конкурентных способов закупки, при наличии законодательно закрепленного запрета для муниципальных органов о покупке транспортных средств стоимостью более 1,8 млн рублей».
Прокуратура внесла представление в районную администрацию, но договор аренды так и не расторгли. Тогда зампрокурора Омской области Дмитрий Егоров попросил суд признать сделки недействительными, чтобы «Фольксваген» вернули арендодателю, а потраченные на аренду деньги (более 2,5 млн рублей) вернули в бюджет. Суд первой инстанции признал эту просьбу обоснованной, МКУ «Центр учета и содержания собственности Калачинского района Омской области» подало апелляцию, но ее отклонили.
«Судебный акт вступил в законную силу», — рассказали в региональной прокуратуре.
Таким образом, районной администрации все-таки придется отказаться от дорогой иномарки и вернуть деньги.
Напомним: Фридрих Мецлер руководит Калачинским районом с 2014 года, а до этого с 2006 года он был главой Калачинска. В последний раз его переизбрали в августе 2024 года.