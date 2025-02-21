«Пустите домой»: вечером пятницы Омск накрыли километровые пробки

Posted 21 февраля, 12:22
Published 21 февраля, 12:22
Modified 21 февраля, 12:22
Updated 21 февраля, 12:22
Вечером пятницы омские дороги снова погрязли в заторах, по данным приложений «Яндекс Карты» и 2ГИС, в некоторых частях города пробки достигают 7 баллов. Самая сложная ситуация наблюдается в центре города, в Нефтяниках и на Левом берегу.
В час-пик в пробки попали водители, которые решили проложить маршрут через улицы Пушкина, Гагарина, Герцена и Орджоникидзе, на Богдана Хмельницкого затор случился из-за ДТП. В Октябрьском округе из-за аварий сразу в двух местах «встала» улица Кирова.
Сложная ситуация традиционно образовалась на подъездах к мосту им. 60-летия ВЛКСМ, причем с двух сторон. Со стороны Нефтяников «бордовым» отмечены улица Заозерная и проспект Мира, а на Левом берегу — улица Лукашевича. Пробки также возникли на улицах Конева, 70 лет Октября и Перелета.
«Мне страшно туда ехать, особенно кода все „красное“»,
«Где ГИБДД находится? Непонятно что творится на дорогах»
«Пешком быстрее, всех с пятницей!», — пишут омичи.
Ранее Город55 рассказывал, как омичи предпочитают платить за проезд. Данные с начала 2025 года проанализировали специалисты «Пассажирсервиса» и выяснили, что лишь 7% пассажиров расплачиваются в транспорте наличными, остальные же используют банковские карты (77%) и льготные проездные (16%).