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Posted 21 февраля, 12:22

Published 21 февраля, 12:22

Modified 21 февраля, 12:22

Updated 21 февраля, 12:22

Омск нарыли 7-балльные пробки

«Пустите домой»: вечером пятницы Омск накрыли километровые пробки

21 февраля 2025, 12:22
Фото: 1MI. Омск нарыли 7-балльные пробки
На многих улицах образовались длинные заторы, сложнее всего ситуация в центре города.

Вечером пятницы омские дороги снова погрязли в заторах, по данным приложений «Яндекс Карты» и 2ГИС, в некоторых частях города пробки достигают 7 баллов. Самая сложная ситуация наблюдается в центре города, в Нефтяниках и на Левом берегу.

В час-пик в пробки попали водители, которые решили проложить маршрут через улицы Пушкина, Гагарина, Герцена и Орджоникидзе, на Богдана Хмельницкого затор случился из-за ДТП. В Октябрьском округе из-за аварий сразу в двух местах «встала» улица Кирова.

Сложная ситуация традиционно образовалась на подъездах к мосту им. 60-летия ВЛКСМ, причем с двух сторон. Со стороны Нефтяников «бордовым» отмечены улица Заозерная и проспект Мира, а на Левом берегу — улица Лукашевича. Пробки также возникли на улицах Конева, 70 лет Октября и Перелета.

«Мне страшно туда ехать, особенно кода все „красное“»,
«Где ГИБДД находится? Непонятно что творится на дорогах»
«Пешком быстрее, всех с пятницей!», — пишут омичи.
Пробки в Омске
Пробки в Омске. Фото: Яндекс Карты

Ранее Город55 рассказывал, как омичи предпочитают платить за проезд. Данные с начала 2025 года проанализировали специалисты «Пассажирсервиса» и выяснили, что лишь 7% пассажиров расплачиваются в транспорте наличными, остальные же используют банковские карты (77%) и льготные проездные (16%).

На омских улицах заметили автобус из Москвы. Он задымился
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#Анастасия Баянова#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Заторы#Пробка#Яндекс Пробки#Дорожные пробки#Затор
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