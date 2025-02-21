«Пустите домой»: вечером пятницы Омск накрыли километровые пробки

Сложная ситуация традиционно образовалась на подъездах к мосту им. 60-летия ВЛКСМ, причем с двух сторон. Со стороны Нефтяников «бордовым» отмечены улица Заозерная и проспект Мира, а на Левом берегу — улица Лукашевича. Пробки также возникли на улицах Конева, 70 лет Октября и Перелета.