Просрочка, грязь, отсутствие воды: в магазинах «Светофор» нашли грубые нарушения

Posted 21 февраля, 08:11
Published 21 февраля, 08:11
Modified 21 февраля, 08:19
Updated 21 февраля, 08:19
Роспотребнадзор устроил массовую проверку магазинов «Светофор» по всей стране. С 10 по 30 января инспекторы изучили 1 485 торговых точек в 45 регионах — и нашли серьезные проблемы.
В лабораториях исследовали 8 106 проб продуктов, и вот что выяснилось:
Но это еще не все. Проверяющие нашли просроченные продукты на полках, неработающие холодильники, грязь в торговых залах, отсутствие воды и даже сотрудников без медкнижек.
Какие меры приняты:
Возможно, магазинов под замком станет больше. Остальные материалы находятся на рассмотрении. Напомним, ранее в Омске в сети магазинов «Светофор» изъяли больше тонны мясной продукции.