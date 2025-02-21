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Posted 21 февраля, 08:11

Published 21 февраля, 08:11

Modified 21 февраля, 08:19

Updated 21 февраля, 08:19

Сотня магазинов «Светофор» оказалась под замком после проверок Роспотребнадзора

Просрочка, грязь, отсутствие воды: в магазинах «Светофор» нашли грубые нарушения

21 февраля 2025, 08:11

Сотня магазинов «Светофор» оказалась под замком после проверок Роспотребнадзора

Роспотребнадзор провел более 120 тысяч исследований.

Роспотребнадзор устроил массовую проверку магазинов «Светофор» по всей стране. С 10 по 30 января инспекторы изучили 1 485 торговых точек в 45 регионах — и нашли серьезные проблемы.

Результаты проверки в торговой сети «Светофор»
Результаты проверки в торговой сети «Светофор». Фото: Роспотребнадзор

В лабораториях исследовали 8 106 проб продуктов, и вот что выяснилось:

  • Каждая пятая проба молока и мяса оказалась некачественной;
  • Каждая шестая банка консервов не соответствовала нормам;
  • Каждая четвертая проба птицы была испорченной.

Но это еще не все. Проверяющие нашли просроченные продукты на полках, неработающие холодильники, грязь в торговых залах, отсутствие воды и даже сотрудников без медкнижек.

Какие меры приняты:

  • Изъяли 5,7 тысяч партий небезопасной продукции объемом более 300,1 тонн;
  • Составили 2,7 тысячи протоколов об административном правонарушении;
  • Выписали штрафы на сумму более 1,2 миллиона рублей;
  • Временно закрыли 76 магазинов;
  • Отправили в суд еще 314 дел;

Возможно, магазинов под замком станет больше. Остальные материалы находятся на рассмотрении. Напомним, ранее в Омске в сети магазинов «Светофор» изъяли больше тонны мясной продукции.

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#Риана Дязанцева#Омск#Роспотребнадзор#Штрафы#Светофор#Проверка#Просрочка#Продукты#Административные правонарушения#Санитарные нарушения
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