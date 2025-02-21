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Posted 21 февраля, 06:11

Published 21 февраля, 06:11

Modified 21 февраля, 06:13

Updated 21 февраля, 06:13

В районе Московки пожар унес жизнь омича

Пожар в жилом доме на омской Московке закончился смертью

21 февраля 2025, 06:11
Фото: МЧС Омской области. В районе Московки пожар унес жизнь омича
Пламя охватило 16 «квадратов».

Сегодня утром, 21 февраля, в Омске произошел трагический случай — на улице 2-й Майкопской загорелся жилой дом. Пожар охватил площадь 16 кв. м. В ликвидации огня приняли участие 18 сотрудников МЧС России, которые использовали 4 единицы техники.

Пожар потушили в 09:14
Пожар потушили в 09:14
Пожар потушили в 09:14. Фото: МЧС Омской области

Сообщение о возгорании поступило в 08:31. МЧС Омской области сообщает, что в результате пожара погиб один человек. Открытое горение было ликвидировано в 09:14. На данный момент дознаватели работают над установлением точной причины возгорания. Ранее Город55 писал о пожаре в деревне Северное, который унес жизнь одного человека.

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#Риана Дязанцева#Омск#Погибшие#Жилой дом#МЧС России
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