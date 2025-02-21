Пожар в жилом доме на омской Московке закончился смертью

Сообщение о возгорании поступило в 08:31. МЧС Омской области сообщает, что в результате пожара погиб один человек. Открытое горение было ликвидировано в 09:14. На данный момент дознаватели работают над установлением точной причины возгорания. Ранее Город55 писал о пожаре в деревне Северное, который унес жизнь одного человека.