Пожар в жилом доме на омской Московке закончился смертью

Posted 21 февраля, 06:11
Published 21 февраля, 06:11
Modified 21 февраля, 06:13
Updated 21 февраля, 06:13
Сегодня утром, 21 февраля, в Омске произошел трагический случай — на улице 2-й Майкопской загорелся жилой дом. Пожар охватил площадь 16 кв. м. В ликвидации огня приняли участие 18 сотрудников МЧС России, которые использовали 4 единицы техники.
Сообщение о возгорании поступило в 08:31. МЧС Омской области сообщает, что в результате пожара погиб один человек. Открытое горение было ликвидировано в 09:14. На данный момент дознаватели работают над установлением точной причины возгорания. Ранее Город55 писал о пожаре в деревне Северное, который унес жизнь одного человека.