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Posted 21 февраля, 04:03

Published 21 февраля, 04:03

Modified 21 февраля, 04:05

Updated 21 февраля, 04:05

«Попал на СВО добровольно»: в Омской области простились с 25-летним бойцом

«Попал на СВО добровольно»: в Омской области простились с 25-летним бойцом

21 февраля 2025, 04:03
Фото: Изображение Midjourney.
Церемония прощания с погибшим состоялась в пятницу, 14 февраля 2025 года.

14 февраля в деревне Кипо-Кулары Тевризского района Омской области прошла траурная церемония прощания с Ильгизом Тимербаевым, который погиб в ходе специальной военной операции. Омичу было всего 25 лет.

Администрация Кипского сельского поселения сообщила, что Ильгиз Тимербаев добровольно заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился на службу.

На церемонии прощания в родной деревне собрались родственники и близкие мужчины, а также местные жители, которые отдали дань уважения и скорби. Проводить в последний путь пришли сотрудники военкомата, представители города Омска, администрации района и руководители сельского поселения.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким погибшего бойца.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Похороны#Погиб#Прощание#Сво
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