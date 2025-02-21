«Попал на СВО добровольно»: в Омской области простились с 25-летним бойцом

Posted 21 февраля, 04:03
Published 21 февраля, 04:03
Modified 21 февраля, 04:05
Updated 21 февраля, 04:05
14 февраля в деревне Кипо-Кулары Тевризского района Омской области прошла траурная церемония прощания с Ильгизом Тимербаевым, который погиб в ходе специальной военной операции. Омичу было всего 25 лет.
Администрация Кипского сельского поселения сообщила, что Ильгиз Тимербаев добровольно заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился на службу.
На церемонии прощания в родной деревне собрались родственники и близкие мужчины, а также местные жители, которые отдали дань уважения и скорби. Проводить в последний путь пришли сотрудники военкомата, представители города Омска, администрации района и руководители сельского поселения.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким погибшего бойца.