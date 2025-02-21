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Posted 21 февраля, 06:52

Published 21 февраля, 06:52

Modified 21 февраля, 07:18

Updated 21 февраля, 07:18

Алексей Сокин

Омский депутат Сокин оставил пост главы московского «Института КТР»

21 февраля 2025, 06:52
Фото: gorod55.ru. Алексей Сокин

Омский депутат Сокин ушел из «Института комплексного территориального развития»

Это юрлицо занимается исследованиями общественного мнения и конъюнктуры рынка.

В автономной некоммерческой организации «Институт комплексного территориального развития», зарегистрированной в Омске в Большом Саввинском переулке, сменился руководитель. С момента создания АНО в 2018 году ею руководил депутат Омского городского Совета Алексей Сокин, но теперь пост генерального директора заняла Карина Тараканова.

ИКТР специализируется на «исследовании конъюнктуры рынка и изучении общественного мнения». Летом 2024 года Город55 писал о том, что это юрлицо может быть ликвидировано как «недействующее». Сокин тогда рассказал, что с определенного момента направляет все силы на другую свою АНО — «Центр территориального развития», которая специализируется на «социальных услугах».

«Раньше мы работали между разными регионами, — объяснил депутат, — а сейчас концентрируемся на Омской области».

Напомним: в ноябре 2024 года Сокин ушел с поста руководителя «Центра компетенций по вопросам городской среды». Эта организация, учредителем которого является мэрия Омска, занимается проектным, экспертным и информационным сопровождением городских проектов разного рода — в том числе реализацией федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сокин на данный момент остается директором «Центра территориального развития» и «Центра компетенций развития городской среды Омской области».

Омский депутат Сокин оставил пост руководителя городского «Центра компетенций»
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#Николай Эйхвальд#Общество#Алексей Сокин#Архитектура#Смена руководства#КРТ#Карина Тараканова
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