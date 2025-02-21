Омский депутат Сокин оставил пост главы московского «Института КТР»

ИКТР специализируется на «исследовании конъюнктуры рынка и изучении общественного мнения». Летом 2024 года Город55 писал о том, что это юрлицо может быть ликвидировано как «недействующее». Сокин тогда рассказал, что с определенного момента направляет все силы на другую свою АНО — «Центр территориального развития», которая специализируется на «социальных услугах».