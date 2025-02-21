Омский депутат Сокин оставил пост главы московского «Института КТР»

Posted 21 февраля, 06:52
Published 21 февраля, 06:52
Modified 21 февраля, 07:18
Updated 21 февраля, 07:18
В автономной некоммерческой организации «Институт комплексного территориального развития», зарегистрированной в Омске в Большом Саввинском переулке, сменился руководитель. С момента создания АНО в 2018 году ею руководил депутат Омского городского Совета Алексей Сокин, но теперь пост генерального директора заняла Карина Тараканова.
ИКТР специализируется на «исследовании конъюнктуры рынка и изучении общественного мнения». Летом 2024 года Город55 писал о том, что это юрлицо может быть ликвидировано как «недействующее». Сокин тогда рассказал, что с определенного момента направляет все силы на другую свою АНО — «Центр территориального развития», которая специализируется на «социальных услугах».
«Раньше мы работали между разными регионами, — объяснил депутат, — а сейчас концентрируемся на Омской области».
Напомним: в ноябре 2024 года Сокин ушел с поста руководителя «Центра компетенций по вопросам городской среды». Эта организация, учредителем которого является мэрия Омска, занимается проектным, экспертным и информационным сопровождением городских проектов разного рода — в том числе реализацией федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Сокин на данный момент остается директором «Центра территориального развития» и «Центра компетенций развития городской среды Омской области».