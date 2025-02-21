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Posted 21 февраля, 07:27

Published 21 февраля, 07:27

Modified 21 февраля, 21:42

Updated 21 февраля, 21:42

ОмГУ не удалось обжаловать решение суда о выплате стимулирующих надбавок доценту

ОмГУ не удалось обжаловать решение суда о выплате стимулирующих надбавок доценту

21 февраля 2025, 07:27
Фото: Изображение Midjourney.
Вуз обязали выплатить сотруднику 238 тысяч рублей.

Городу55 стало известно, что 19 февраля Омский областной суд оставил без изменений решение Центрального суда по незаконной невыплате стимулирующих надбавок в размере 208 тысяч рублей доценту юрфака ОмГУ с октября 2023 года по сентябрь 2024 года. Также университет обязали выплатить работнику 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Напомним, на фоне массовых жалоб преподаватели ОмГУ обратились к министру образования РФ Валерию Фалькову с просьбой признать Сергея Замятина несоответствующим занимаемой должности.

Со слов нашего источника, знакомого с ситуацией, работники неоднократно обращались к ректору с просьбой решить вопрос в досудебном порядке и обеспечить справедливость и законность в выплате зарплаты. Однако Замятин не счел нужным разбираться в ситуации.

«Есть мнение, что систематические нарушения закона в ОмГУ и пренебрежение нормами морали стали обыденностью после вступления в должность ректора Замятина, который весной прошлого года был уличен в списывании целой главы в своей кандидатской диссертации. Вполне логично, если Замятин не видит ничего страшного в списывании чужой работы, то и в задержке отпускных, и в невыплате в полном объеме заработной платы для него, по всей видимости, нет ничего предосудительного. Сложившаяся в ОмГУ ситуация, безусловно, требует самого пристального внимания со стороны Минобрнауки России», — рассказал Евгений Ревенко.
Решение суда
Решение суда
Решение суда. Фото: Предоставлено Городу55

Напомним, Сергея Замятина из Томска назначили ректором ОмГУ в декабре 2022 года. Ранее его наказали за отказ переводить студента на бюджет. В отношении Замятина применили дисциплинарное взыскание.

Также в конце прошлого года госуниверситет попал сразу в два скандала. Во-первых, один из сотрудников вуза сообщил, что ректор игнорирует трудовое законодательство: в университете задерживают выплаты отпускных. Во-вторых, перед праздниками преподавателей оставили без половины зарплаты — их лишили стимулирующих надбавок, из-за чего работники получили вдвое меньше заработанного.

Некоторым преподавателям уже удалось высудить эти стимулирующие доплаты. Суд удовлетворил их иски, обязав вуз выплатить заработанные надбавки.

«Колоссальные убытки». Преподаватели ОмГУ высудили стимулирующие доплаты
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#Ольга Скворцова#Образование#Студенты#ОмГУ#Судебное заседание#Преподаватель#Моральный вред#Диссертация#Нарушение закона#Апелляционная жалоба
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