ОмГУ не удалось обжаловать решение суда о выплате стимулирующих надбавок доценту

Городу55 стало известно, что 19 февраля Омский областной суд оставил без изменений решение Центрального суда по незаконной невыплате стимулирующих надбавок в размере 208 тысяч рублей доценту юрфака ОмГУ с октября 2023 года по сентябрь 2024 года. Также университет обязали выплатить работнику 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Напомним, на фоне массовых жалоб преподаватели ОмГУ обратились к министру образования РФ Валерию Фалькову с просьбой признать Сергея Замятина несоответствующим занимаемой должности.