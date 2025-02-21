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Posted 21 февраля, 04:38

Published 21 февраля, 04:38

Modified 21 февраля, 05:12

Updated 21 февраля, 05:12

В Омске нашли решение для потерянных вещей

Найденные в Омске вещи и деньги станут муниципальной собственностью

21 февраля 2025, 04:38
Фото: 1MI. В Омске нашли решение для потерянных вещей

Стало известно, как в Омске будут распоряжаться потерянными деньгами и вещами

В случае, если комиссия решит, что вещь не может быть использована, она подлежит утилизации.

В Омске разработали новый порядок, который регулирует, как будут передаваться найденные вещи в муниципальную собственность. Этот порядок касается всех вещей, которые потеряли хозяева, например, деньги или документы, и которые были найдены другими людьми.

Согласно проекту постановления, в случае, если найденные вещи не были востребованы собственниками или лицами, которые их нашли, и находились на хранении в управлении МВД города Омска в течение шести месяцев, они могут быть переданы в муниципальную собственность.

Процесс начинается с того, что УМВД передает информацию о найденных вещах в департамент имущественных отношений. После этого специальная комиссия осматривает вещи и решает, можно ли их использовать или их нужно утилизировать. Если вещь можно использовать, она передается в собственность города, если нет — ее утилизируют.

Если найдены деньги, они будут переведены в городской бюджет. Все расходы на хранение найденных вещей оплачиваются за счет бюджета города. Ранее стало известно, как будут решать проблему бесхозных машин в Омске.

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#Риана Дязанцева#Омск#УМВД#Департамент имущественных отношений#Постановление#Муниципальная собственность
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