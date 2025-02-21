Найденные в Омске вещи и деньги станут муниципальной собственностью

Процесс начинается с того, что УМВД передает информацию о найденных вещах в департамент имущественных отношений. После этого специальная комиссия осматривает вещи и решает, можно ли их использовать или их нужно утилизировать. Если вещь можно использовать, она передается в собственность города, если нет — ее утилизируют.