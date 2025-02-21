Найденные в Омске вещи и деньги станут муниципальной собственностью

Posted 21 февраля, 04:38
Published 21 февраля, 04:38
Modified 21 февраля, 05:12
Updated 21 февраля, 05:12
В Омске разработали новый порядок, который регулирует, как будут передаваться найденные вещи в муниципальную собственность. Этот порядок касается всех вещей, которые потеряли хозяева, например, деньги или документы, и которые были найдены другими людьми.
Согласно проекту постановления, в случае, если найденные вещи не были востребованы собственниками или лицами, которые их нашли, и находились на хранении в управлении МВД города Омска в течение шести месяцев, они могут быть переданы в муниципальную собственность.
Процесс начинается с того, что УМВД передает информацию о найденных вещах в департамент имущественных отношений. После этого специальная комиссия осматривает вещи и решает, можно ли их использовать или их нужно утилизировать. Если вещь можно использовать, она передается в собственность города, если нет — ее утилизируют.
Если найдены деньги, они будут переведены в городской бюджет. Все расходы на хранение найденных вещей оплачиваются за счет бюджета города. Ранее стало известно, как будут решать проблему бесхозных машин в Омске.