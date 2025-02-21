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Posted 21 февраля, 03:12

Published 21 февраля, 03:12

Modified 21 февраля, 04:23

Updated 21 февраля, 04:23

Леса Омской области стали чище

Насекомые сдают позиции: численность вредителей в омских лесах резко снилилась

21 февраля 2025, 03:12
Фото: 1MI. Леса Омской области стали чище

Стало известно, кто пожирает леса Омской области

Несмотря на значительное сокращение зараженных участков, специалисты фиксируют новые очаги поражения. Кто наносит самый большой урон деревьям, какие районы под ударом и какие меры принимают для защиты леса — читайте в материале Города55.

Российский центр защиты леса сообщает, что в 2024 году в лесах Омской области стало на 80% меньше вредителей и болезней по сравнению с 2023 годом. Площадь зараженных участков сократилась почти на 135 тысяч гектаров, и сейчас составляет 33,8 тысяч гектаров. Такого результата удалось достичь благодаря специальным защитным мероприятиям и природным факторам, которые сами помогли остановить распространение вредных организмов.

Несмотря на общее улучшение, в регионе продолжают появляться новые очаги болезней и вредителей. По данным центра защиты леса Новосибирской области, за 2024 год специалисты обнаружили зараженные участки площадью 19 тысяч гектаров. Теперь главная задача — не допустить их дальнейшего распространения.

По информации филиала Рослесозащиты, в 2025 году планируется обработать 13,8 тысяч гектаров леса. Особое внимание уделят борьбе с гусеницами непарного шелкопряда, которые могут серьезно навредить деревьям. Для этого в Крутинском, Тюкалинском и Муромцевском районах будут применять безопасные для природы биопрепараты.

Чтобы понять, сколько вредителей пережили зиму и могут угрожать лесу весной, специалисты проведут обследования в 98 контрольных точках. Они изучат количество непарного шелкопряда и спрогнозируют, насколько серьезной будет угроза в теплое время года. Если потребуется, примут дополнительные меры защиты.

Какие вредители остались в регионе:

  • Черный сосновый усач (стволовой вредитель) — его численность увеличилась, заразив еще 46 гектаров леса;
  • Ивовая волнянка (листогрызущий вредитель) — наоборот, начала исчезать благодаря природным факторам.

Болезни деревьев охватывают 2,2 тысячи гектаров:

  • Бактериальная водянка березы и ложный осиновый трутовик встречаются в 5 лесничествах;
  • Стволовые гнили особенно распространены в лесах Седельниковского и Усть-Ишимского районов.

Развитие ситуации зависит от погоды. Если зима и весна будут мягкими, вредители смогут хорошо перезимовать и снова начнут активно размножаться. В этом случае лесникам придется принять новые меры борьбы. Если же природные условия будут неблагоприятными для насекомых, зараженные участки продолжат сокращаться сами по себе. Ранее стало известно, что весна в Омской области начнется с мощного снежного циклона и потепления.

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#Риана Дязанцева#Омск#Деревья#Омская область#Безопасность#Лес#Вредители
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