Насекомые сдают позиции: численность вредителей в омских лесах резко снилилась

Развитие ситуации зависит от погоды. Если зима и весна будут мягкими, вредители смогут хорошо перезимовать и снова начнут активно размножаться. В этом случае лесникам придется принять новые меры борьбы. Если же природные условия будут неблагоприятными для насекомых, зараженные участки продолжат сокращаться сами по себе. Ранее стало известно, что весна в Омской области начнется с мощного снежного циклона и потепления.