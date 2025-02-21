Насекомые сдают позиции: численность вредителей в омских лесах резко снилилась

Posted 21 февраля, 03:12
Published 21 февраля, 03:12
Modified 21 февраля, 04:23
Updated 21 февраля, 04:23
Российский центр защиты леса сообщает, что в 2024 году в лесах Омской области стало на 80% меньше вредителей и болезней по сравнению с 2023 годом. Площадь зараженных участков сократилась почти на 135 тысяч гектаров, и сейчас составляет 33,8 тысяч гектаров. Такого результата удалось достичь благодаря специальным защитным мероприятиям и природным факторам, которые сами помогли остановить распространение вредных организмов.
Несмотря на общее улучшение, в регионе продолжают появляться новые очаги болезней и вредителей. По данным центра защиты леса Новосибирской области, за 2024 год специалисты обнаружили зараженные участки площадью 19 тысяч гектаров. Теперь главная задача — не допустить их дальнейшего распространения.
По информации филиала Рослесозащиты, в 2025 году планируется обработать 13,8 тысяч гектаров леса. Особое внимание уделят борьбе с гусеницами непарного шелкопряда, которые могут серьезно навредить деревьям. Для этого в Крутинском, Тюкалинском и Муромцевском районах будут применять безопасные для природы биопрепараты.
Чтобы понять, сколько вредителей пережили зиму и могут угрожать лесу весной, специалисты проведут обследования в 98 контрольных точках. Они изучат количество непарного шелкопряда и спрогнозируют, насколько серьезной будет угроза в теплое время года. Если потребуется, примут дополнительные меры защиты.
Какие вредители остались в регионе:
Болезни деревьев охватывают 2,2 тысячи гектаров:
Развитие ситуации зависит от погоды. Если зима и весна будут мягкими, вредители смогут хорошо перезимовать и снова начнут активно размножаться. В этом случае лесникам придется принять новые меры борьбы. Если же природные условия будут неблагоприятными для насекомых, зараженные участки продолжат сокращаться сами по себе. Ранее стало известно, что весна в Омской области начнется с мощного снежного циклона и потепления.