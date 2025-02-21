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Posted 21 февраля, 13:45

Published 21 февраля, 13:45

Modified 21 февраля, 13:45

Updated 21 февраля, 13:45

Владимир Ткачев

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев прокомментировал свое возвращение на лед

21 февраля 2025, 13:45
Фото: ХК «Авангард». Владимир Ткачев
Форвард надеется, что скоро сможет помогать команде в играх КХЛ.

Сегодня после долгого восстановления к игрокам «Авангарда» присоединился Владимир Ткачев. Нападающий провел тренировку вместе с командой, но пока лишь в группе травмированных. Форвард поделился эмоциями от возвращения на лед и рассказал о дальнейших целях.

«Приятные эмоции, я рад вернуться в команду. Прошел хороший путь реабилитации, заложили физику, думаю, что я буду уже скоро готов. Сейчас моя главная задача „вкатиться“ с ребятами, понять требования главного тренера и подстроиться под эти требования, выходить играть в ту же игру, в которую я играл», — сказал Ткачев пресс-службе «Авангарда».

Возвращение нападающего прокомментировал и главный тренер омичей Ги Буше.

«Ткачев с каждым днем будет прибавлять, улучшать свою форму и тренироваться с другими игроками. Он будет стараться вернуть чувства времени, сыгранность, игровую форму. Будем рады видеть его в составе, когда он будет готов. Но нужно идти шаг за шагом, сейчас он на первом этапе возвращение в команду», — считает Буше.

Напомним, что после матча с казанским «Ак Барсом» наставник «ястребов» Ги Буше сообщил, как проходит восстановление у травмированных хоккеистов.

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