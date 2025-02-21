Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев прокомментировал свое возвращение на лед

Сегодня после долгого восстановления к игрокам «Авангарда» присоединился Владимир Ткачев. Нападающий провел тренировку вместе с командой, но пока лишь в группе травмированных. Форвард поделился эмоциями от возвращения на лед и рассказал о дальнейших целях.