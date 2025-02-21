Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев прокомментировал свое возвращение на лед

Posted 21 февраля, 13:45
Published 21 февраля, 13:45
Modified 21 февраля, 13:45
Updated 21 февраля, 13:45
Сегодня после долгого восстановления к игрокам «Авангарда» присоединился Владимир Ткачев. Нападающий провел тренировку вместе с командой, но пока лишь в группе травмированных. Форвард поделился эмоциями от возвращения на лед и рассказал о дальнейших целях.
«Приятные эмоции, я рад вернуться в команду. Прошел хороший путь реабилитации, заложили физику, думаю, что я буду уже скоро готов. Сейчас моя главная задача „вкатиться“ с ребятами, понять требования главного тренера и подстроиться под эти требования, выходить играть в ту же игру, в которую я играл», — сказал Ткачев пресс-службе «Авангарда».
Возвращение нападающего прокомментировал и главный тренер омичей Ги Буше.
«Ткачев с каждым днем будет прибавлять, улучшать свою форму и тренироваться с другими игроками. Он будет стараться вернуть чувства времени, сыгранность, игровую форму. Будем рады видеть его в составе, когда он будет готов. Но нужно идти шаг за шагом, сейчас он на первом этапе возвращение в команду», — считает Буше.
Напомним, что после матча с казанским «Ак Барсом» наставник «ястребов» Ги Буше сообщил, как проходит восстановление у травмированных хоккеистов.