«Мы утонем в фекалиях». Омичи бьют тревогу из-за котлована нечистот с ужасным запахом

Posted 21 февраля, 09:37
Published 21 февраля, 09:37
Modified 21 февраля, 09:39
Updated 21 февраля, 09:39
Жители поселка Ростовка в Омской области просят помощи в социальных сетях. После поломки насоса рядом с жилыми домами образовался целый котлован с фекалиями и запахом.
«Мы скоро утонем в фекалиях! Забился насос, который откачивает канализацию, еще с ноября 2024 года. Все пошло наружу. А рядом с насосом есть недостроенный дом, туда все стекает. Уже столько набежало фекалий, что подвальное помещение недостроя наполнено до верхов. Никто не хочет решать проблему! Сделали вид и пару дней поездили машины, потом тишина», — пишут очевидцы.
В администрации Омского района в ответ на жалобу сообщили, что ранее специалисты откачали примерно сто бочек канализационных вод, однако система вновь забилась. Такую информацию предоставили в специализированном комбинате бытовых услуг.
«На следующей неделе специалисты проведут откачку и устранят затор в системе», — добавили в администрации.