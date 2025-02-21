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Posted 21 февраля, 09:37

Published 21 февраля, 09:37

Modified 21 февраля, 09:39

Updated 21 февраля, 09:39

Омичи бьют тревогу из-за озера нечистот со зловонным запахом

«Мы утонем в фекалиях». Омичи бьют тревогу из-за котлована нечистот с ужасным запахом

21 февраля 2025, 09:37
Фото: 1MI.

Омичи бьют тревогу из-за озера нечистот со зловонным запахом

В селе Ростовка после поломки насоса рядом с жилыми домами образовался целый котлован с фекалиями.

Жители поселка Ростовка в Омской области просят помощи в социальных сетях. После поломки насоса рядом с жилыми домами образовался целый котлован с фекалиями и запахом.

«Мы скоро утонем в фекалиях! Забился насос, который откачивает канализацию, еще с ноября 2024 года. Все пошло наружу. А рядом с насосом есть недостроенный дом, туда все стекает. Уже столько набежало фекалий, что подвальное помещение недостроя наполнено до верхов. Никто не хочет решать проблему! Сделали вид и пару дней поездили машины, потом тишина», — пишут очевидцы.
Очевидцы показали последствия поломки насосом
Очевидцы показали последствия поломки насосом. Фото: Скриншот из телеграм-канала «Омский новостной поезд»

В администрации Омского района в ответ на жалобу сообщили, что ранее специалисты откачали примерно сто бочек канализационных вод, однако система вновь забилась. Такую информацию предоставили в специализированном комбинате бытовых услуг.

«На следующей неделе специалисты проведут откачку и устранят затор в системе», — добавили в администрации.
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#Ольга Скворцова#Происшествия#Омская область#Канализация#Администрация#Запах#Проблема#Ростовка
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