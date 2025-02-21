Месяц головных болей. Омичей в марте ждут семь магнитных бурь

Posted 21 февраля, 11:35
Published 21 февраля, 11:35
Modified 21 февраля, 11:37
Updated 21 февраля, 11:37
В течение всего марта в Омской области ожидаются магнитная буря слабой интенсивности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики. Уровень бурь будет достигать почти G1, что означает слабую активность, однако она может повлиять на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям в магнитном поле Земли.
Отметим, что в этом месяце омичей тоже ждет неприятный сюрприз — геомагнитные колебания обещают с 26 по 28 февраля.
Во время геомагнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, которое проявляется в виде головной боли, повышения артериального давления, бессонницы или сонливости. Врачи рекомендуют в это время вести щадящий образ жизни, соблюдать водный режим, отказаться от вредных привычек.