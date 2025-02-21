Месяц головных болей. Омичей в марте ждут семь магнитных бурь

В течение всего марта в Омской области ожидаются магнитная буря слабой интенсивности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики. Уровень бурь будет достигать почти G1, что означает слабую активность, однако она может повлиять на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям в магнитном поле Земли.