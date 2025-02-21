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Posted 21 февраля, 11:35

Published 21 февраля, 11:35

Modified 21 февраля, 11:37

Updated 21 февраля, 11:37

Месяц головных болей. Омичей в марте ждут семь магнитных бурь

Месяц головных болей. Омичей в марте ждут семь магнитных бурь

21 февраля 2025, 11:35
Фото: 1MI.
Изучили прогноз космической погоды на первый месяц весны.

В течение всего марта в Омской области ожидаются магнитная буря слабой интенсивности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики. Уровень бурь будет достигать почти G1, что означает слабую активность, однако она может повлиять на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям в магнитном поле Земли.

Отметим, что в этом месяце омичей тоже ждет неприятный сюрприз — геомагнитные колебания обещают с 26 по 28 февраля.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Во время геомагнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, которое проявляется в виде головной боли, повышения артериального давления, бессонницы или сонливости. Врачи рекомендуют в это время вести щадящий образ жизни, соблюдать водный режим, отказаться от вредных привычек.

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#Ольга Скворцова#Здоровье#Омская область#Магнитные бури#Метеозависимость#Недомогание#Лаборатория солнечной астрономии
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