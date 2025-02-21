Мэрия Омска ищет людей, которые за 43,5 млн рублей наведут порядок в городе

Стоимости контрактов различаются в зависимости от округа: ЦАО — 18,6 млн, КАО — 13,95 млн, САО — 6,3 млн, ЛАО и ОАО — по 2,3 млн. Работы необходимо будет выполнять по заявке УДХБ. Контракты рассчитаны до 3 октября.