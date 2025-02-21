Мэрия Омска ищет людей, которые за 43,5 млн рублей наведут порядок в городе

Posted 21 февраля, 04:26
Published 21 февраля, 04:26
Modified 21 февраля, 04:28
Updated 21 февраля, 04:28
Омская мэрия накануне, 20 февраля, разместила пять заявок на поиск подрядчиков для покоса травы и уборки мусора. Общая начальная сумма контрактов составляет 43,5 млн рублей. Предложения принимают до 28 февраля.
Стоимости контрактов различаются в зависимости от округа: ЦАО — 18,6 млн, КАО — 13,95 млн, САО — 6,3 млн, ЛАО и ОАО — по 2,3 млн. Работы необходимо будет выполнять по заявке УДХБ. Контракты рассчитаны до 3 октября.
«Работы предусматривают покос травы любой высоты (репейник (лопух), травостой, бурьян, борщевик, переросшая трава, сухостой и поросль) и уборка мусора. Высота оставляемой травы должна составлять не менее 3 см и не более 5 см. После покоса производится уборка скошенной травы и мусора в зоне выполнения работ ежедневно до конца рабочего дня», — говорится в документах.
Запрещено будет сметать траву на тротуары и проезжие части, сжигать ее и вывозить в несанкционированные места.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске планируют украсить клумбы в трех округах. На цветы готовы потратить около 5 млн рублей.