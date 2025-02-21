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Posted 21 февраля, 04:26

Published 21 февраля, 04:26

Modified 21 февраля, 04:28

Updated 21 февраля, 04:28

Запрещено будет сметать траву на тротуары и проезжие части, сжигать ее и вывозить в несакционированные места

Мэрия Омска ищет людей, которые за 43,5 млн рублей наведут порядок в городе

21 февраля 2025, 04:26
Фото: 1MI. Запрещено будет сметать траву на тротуары и проезжие части, сжигать ее и вывозить в несакционированные места
Подрядчику необходимо будет косить траву и вывозить мусор. Контракт рассчитан до 3 октября.

Омская мэрия накануне, 20 февраля, разместила пять заявок на поиск подрядчиков для покоса травы и уборки мусора. Общая начальная сумма контрактов составляет 43,5 млн рублей. Предложения принимают до 28 февраля.

Стоимости контрактов различаются в зависимости от округа: ЦАО — 18,6 млн, КАО — 13,95 млн, САО — 6,3 млн, ЛАО и ОАО — по 2,3 млн. Работы необходимо будет выполнять по заявке УДХБ. Контракты рассчитаны до 3 октября.

«Работы предусматривают покос травы любой высоты (репейник (лопух), травостой, бурьян, борщевик, переросшая трава, сухостой и поросль) и уборка мусора. Высота оставляемой травы должна составлять не менее 3 см и не более 5 см. После покоса производится уборка скошенной травы и мусора в зоне выполнения работ ежедневно до конца рабочего дня», — говорится в документах.

Запрещено будет сметать траву на тротуары и проезжие части, сжигать ее и вывозить в несанкционированные места.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске планируют украсить клумбы в трех округах. На цветы готовы потратить около 5 млн рублей.

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#Евгений Игишев#Омск#Мэрия#Уборка#Мусор#Цветы#САО#Клумбы#Контракты#Подрядчики#Город55#Покос травы#ЦАО
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