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Posted 21 февраля, 11:02

Published 21 февраля, 11:02

Modified 21 февраля, 11:15

Updated 21 февраля, 11:15

1MI — бренд компании «ПремьерМедиаИнвест»

Медиахолдинг 1MI сменил учредителя

21 февраля 2025, 11:02
Фото: gorod55.ru. 1MI — бренд компании «ПремьерМедиаИнвест»
Новым владельцем компании «ПремьерМедиаИнвест» (бренд 1MI) — сети российских общественно-политических СМИ — стал медиахолдинг МАЕР.

Новым владельцем «ПремьерМедиаИнвест» стал медиахолдинг МАЕР — один из крупнейших федеральных рекламных операторов. Отметим, что к компании «ПремьерМедиаИнвест» относится и сайт Gorod55.ru.

Объединение ресурсов двух компаний позволит вывести на рынок медиапроекты принципиально нового качества и масштаба.

«Приобретение медиаактивов 1MI позволит обоим холдингам нарастить аудиторию, что создаст базу для дальнейшего роста всех активов. Сделка также даст импульс развитию региональных изданий. Оба холдинга — и уличной рекламы, и интернет-порталов — имеют большой потенциал интеграции в единую цифровую экосистему. Кроме того, МАЕР выходит на качественно другой уровень работы нового медиа, которое создавалось в последние годы. Мы хотим использовать синергию двух холдингов, которые, безусловно, обогащают друг друга, для создания в России уникального продукта», — заявил совладелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Константин Майор добавил, что МАЕР не будет влиять на редакционную политику изданий.

#Евгений Игишев#Общество#СМИ#Аудитория#Цифровая экосистема#ПремьерМедиаИнвест
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