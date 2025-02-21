Марк Верба рассказал, как игроки «Авангарда» общаются с Ги Буше, не зная английского

Posted 21 февраля, 09:54
Published 21 февраля, 09:54
Modified 21 февраля, 09:59
Updated 21 февраля, 09:59
Нападающий «Авангарда» Марк Верба рассказал, как игроки, не знающие английского языка, общаются с главным тренером Ги Буше и его канадским коллегой Дэйвом Барром. Основные помощники в коммуникации, как отметил хоккеист в своем телеграм-канале, переводчики и специальные чаты со сленгом на английском.
«Во-первых, в тренерском штабе и в команде многие хорошо владеют двумя языками — русским и английским. Во время собраний нам помогают с переводом, в особенности со специфической лексикой. Во-вторых, для всех была создана группа в телеграм, где постоянно публикуются слова и фразы на хоккейную тематику, изучив которые понимать разговорный хоккейный гораздо легче. У иностранцев есть своя группа, в которой по той же схеме идет изучение русского языка», — поделился Верба.
Он также отметил, что все игроки проходят онлайн-курсы английского языка с личным репетитором.
Напомним, что сегодня после долгого восстановления к игрокам «Авангарда» присоединился Владимир Ткачев. Нападающий провел тренировку вместе с командой, но пока лишь в группе травмированных.