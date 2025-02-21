Марк Верба рассказал, как игроки «Авангарда» общаются с Ги Буше, не зная английского

Нападающий «Авангарда» Марк Верба рассказал, как игроки, не знающие английского языка, общаются с главным тренером Ги Буше и его канадским коллегой Дэйвом Барром. Основные помощники в коммуникации, как отметил хоккеист в своем телеграм-канале, переводчики и специальные чаты со сленгом на английском.