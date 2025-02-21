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Posted 21 февраля, 09:54

Published 21 февраля, 09:54

Modified 21 февраля, 09:59

Updated 21 февраля, 09:59

Ги Буше

Марк Верба рассказал, как игроки «Авангарда» общаются с Ги Буше, не зная английского

21 февраля 2025, 09:54
Фото: ХК «Авангард». Ги Буше
Главные помощники в коммуникации хоккеистов и тренеров — переводчики, специальные чаты с хоккейным сленгом на английском и онлайн-курсы.

Нападающий «Авангарда» Марк Верба рассказал, как игроки, не знающие английского языка, общаются с главным тренером Ги Буше и его канадским коллегой Дэйвом Барром. Основные помощники в коммуникации, как отметил хоккеист в своем телеграм-канале, переводчики и специальные чаты со сленгом на английском.

«Во-первых, в тренерском штабе и в команде многие хорошо владеют двумя языками — русским и английским. Во время собраний нам помогают с переводом, в особенности со специфической лексикой. Во-вторых, для всех была создана группа в телеграм, где постоянно публикуются слова и фразы на хоккейную тематику, изучив которые понимать разговорный хоккейный гораздо легче. У иностранцев есть своя группа, в которой по той же схеме идет изучение русского языка», — поделился Верба.

Он также отметил, что все игроки проходят онлайн-курсы английского языка с личным репетитором.

Напомним, что сегодня после долгого восстановления к игрокам «Авангарда» присоединился Владимир Ткачев. Нападающий провел тренировку вместе с командой, но пока лишь в группе травмированных.

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