Специалисты называют проблему избыточного веса пандемией XXI века, акцентируя внимание на ее прямой взаимосвязи с ростом смертности от таких серьезных заболеваний, как инфаркты, инсульты и другие угрожающие жизни состояния. Ожирение существенно ухудшает качество жизни и может привести к инвалидизации населения. Александр Аметов, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ, считает, что расширение доступа к отечественным препаратам от ожирения особенно важно в условиях действующих ограничений на ввоз импортных средств. Такие препараты могут стать эффективным инструментом в решении глобальной проблемы.