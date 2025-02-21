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Posted 21 февраля, 14:50

Published 21 февраля, 14:50

Modified 21 февраля, 14:50

Updated 21 февраля, 14:50

Каждый третий россиянин страдает от лишнего веса: смогут ли препараты исправить это?

Каждый третий россиянин страдает от лишнего веса: смогут ли препараты исправить это?

21 февраля 2025, 14:50
Фото: Изображение Midjourney.
В России станут более доступны препараты против ожирения, что позволит снизить количество летальных исходов в результате таких заболеваний, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни и некоторые виды рака.

На отечественном рынке уже представлен препарат на основе семаглутида под названием «Велгия». За границей это вещество продается под торговыми марками Ozempic и Wegovy. «Велгия» выпускается компанией «Промомед» в рамках стратегии импортозамещения. Препарат предназначен для пациентов с сахарным диабетом и избыточным весом. Об этом пишет ria.ru.

Американские ученые выяснили, что использование средств на основе семаглутида может предотвращать несколько десятков тысяч смертей в год. В США проблема ожирения крайне актуальна. Такой диагноз поставлен каждому пятому ребенку и каждому второму взрослому американцу. Поэтому повышение доступности таких препаратов по всему миру является важной задачей для систем здравоохранения многих стран, передает newsnn.ru.

В России сложившаяся ситуация также вызывает серьезные опасения. Согласно данным Министерства здравоохранения, диагноз «ожирение» поставлен приблизительно 2,5 млн жителей страны. Однако эксперты предполагают, что реальное количество людей с этим заболеванием может быть значительно выше и достигать 45 миллионов.

Специалисты называют проблему избыточного веса пандемией XXI века, акцентируя внимание на ее прямой взаимосвязи с ростом смертности от таких серьезных заболеваний, как инфаркты, инсульты и другие угрожающие жизни состояния. Ожирение существенно ухудшает качество жизни и может привести к инвалидизации населения. Александр Аметов, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ, считает, что расширение доступа к отечественным препаратам от ожирения особенно важно в условиях действующих ограничений на ввоз импортных средств. Такие препараты могут стать эффективным инструментом в решении глобальной проблемы.

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