Химический коктейль: в трех округах Омска зафиксировали опасное загрязнение

Posted 21 февраля, 02:28
Published 21 февраля, 02:28
Modified 21 февраля, 02:30
Updated 21 февраля, 02:30
В среду, 19 февраля, в Омске специалисты Обь-Иртышского УГМС зафиксировали ухудшение качества воздуха в нескольких районах города. В Кировском, Октябрьском и Центральном округах уровень загрязнения превысил допустимые нормы, а лабораторные исследования показали наличие в воздухе повышенных концентраций сразу трех вредных веществ.
Где и какие вещества обнаружены:
По прогнозам синоптиков, в ночь на 21 февраля и утром уровень загрязнения воздуха в Омске останется повышенным, однако днем ситуация улучшится. С 18:00 20 февраля до 08:00 21 февраля в городе и области зафиксированы неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, что затруднило рассеивание вредных примесей в атмосфере.
Более благоприятная экологическая обстановка ожидается уже 22 и 23 февраля — уровень загрязнения воздуха, согласно прогнозам, снизится. Ранее стало известно, какие округа Омска оказались самыми токсичными.