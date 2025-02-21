Химический коктейль: в трех округах Омска зафиксировали опасное загрязнение

По прогнозам синоптиков, в ночь на 21 февраля и утром уровень загрязнения воздуха в Омске останется повышенным, однако днем ситуация улучшится. С 18:00 20 февраля до 08:00 21 февраля в городе и области зафиксированы неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, что затруднило рассеивание вредных примесей в атмосфере.