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Posted 21 февраля, 02:28

Published 21 февраля, 02:28

Modified 21 февраля, 02:30

Updated 21 февраля, 02:30

В Омске ухудшилось качество воздуха сразу в трех округах

Химический коктейль: в трех округах Омска зафиксировали опасное загрязнение

21 февраля 2025, 02:28
Фото: 1MI. В Омске ухудшилось качество воздуха сразу в трех округах

В Омске зафиксировано ухудшение качества воздуха сразу в трех округах

Превышение опасных веществ обнаружили на территории Кировского, Октябрьского и Центрального округов.

В среду, 19 февраля, в Омске специалисты Обь-Иртышского УГМС зафиксировали ухудшение качества воздуха в нескольких районах города. В Кировском, Октябрьском и Центральном округах уровень загрязнения превысил допустимые нормы, а лабораторные исследования показали наличие в воздухе повышенных концентраций сразу трех вредных веществ.

Качество атмосферного воздуха во всех административных округах
Качество атмосферного воздуха во всех административных округах. Фото: Обь-Иртышское УГМС

Где и какие вещества обнаружены:

  • В Кировском округе выявлено превышение допустимого уровня сероводорода — его концентрация составила 1,4, что выше нормативов;
  • В Октябрьском округе обнаружено повышенное содержание формальдегида. Его уровень достиг 1,2, что значительно превышает предельно допустимые концентрации;
  • В Центральном округе специалисты зафиксировали высокую концентрацию оксида углерода — 1,5.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 21 февраля и утром уровень загрязнения воздуха в Омске останется повышенным, однако днем ситуация улучшится. С 18:00 20 февраля до 08:00 21 февраля в городе и области зафиксированы неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, что затруднило рассеивание вредных примесей в атмосфере.

Более благоприятная экологическая обстановка ожидается уже 22 и 23 февраля — уровень загрязнения воздуха, согласно прогнозам, снизится. Ранее стало известно, какие округа Омска оказались самыми токсичными.

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#Риана Дязанцева#Экология#Загрязнение#Качество воздуха#Метеорологические условия
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