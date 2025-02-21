Готово на 57%: стали известны новые сроки строительства Западного кладбища в Омске

По условиям контракта стоимостью 247,2 млн рублей, подрядчику предстояло завершить все работы по устройству кладбища на улице 7-я Москаленская до 31 июля 2024 года. Однако уложиться в эти сроки фирме «Геосинтетика» не удалось, а в декабре 2024-го госэкспертиза забраковала проектную документацию.