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Posted 21 февраля, 05:19

Published 21 февраля, 05:19

Modified 21 февраля, 05:21

Updated 21 февраля, 05:21

Западное кладбище в Омске будет рассчитано на 3725 могил

Готово на 57%: стали известны новые сроки строительства Западного кладбища в Омске

21 февраля 2025, 05:19
Фото: 1MI. Западное кладбище в Омске будет рассчитано на 3725 могил

Стало известно, когда в Омске построят новое Западное кладбище на 3725 могил

Подрядчиком на объекте выступает компания «Геосинтетика» из Красноярского края. Контракт с ней заключили еще в мае 2023 года.

Город55 выяснил, когда в Омске построят Западное кладбище, рассчитанное на 3725 могил. На объекте с мая 2023 года, напомним, работает компания «Геосинтетика» из Дивногорска.

По условиям контракта стоимостью 247,2 млн рублей, подрядчику предстояло завершить все работы по устройству кладбища на улице 7-я Москаленская до 31 июля 2024 года. Однако уложиться в эти сроки фирме «Геосинтетика» не удалось, а в декабре 2024-го госэкспертиза забраковала проектную документацию.

Участки, которые отведены под Западное кладбище в Омске
Участки, которые отведены под Западное кладбище в Омске. Фото: Роскадастр

Однако на прошлой неделе — 10 февраля 2025 года — техническую часть проектной документации все-таки одобрили и выдали положительное заключение экспертизы. В проекте, как сообщили Городу55 в пресс-службе омской мэрии, скорректировали объем грунта, используемого для планировки территории объекта. Изначальным проектом этот объем грунта для планировки не был предусмотрен.

«В данный момент проектировщик корректирует сметы проектной документации для направления на проверку в государственную экспертизу для подтверждения стоимости внесенных изменений», — отметили в городской администрации.

Строительная готовность Западного кладбища в настоящий момент составляет 57%. Предполагается, что теперь работы на объекте должны быть завершены в 3 квартале 2025 года. В обязанности подрядчика также входит строительство подъездной дороги, здания охраны, озеленение территории площадью 18,5 тысяч «квадратов».

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Омск#Строительство#Подрядчик#Кладбище#Новости#Могила
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