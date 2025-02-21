gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 08:46

Published 21 февраля, 08:46

Modified 21 февраля, 11:23

Updated 21 февраля, 11:23

Умид Миргасанов поборется за приз в шоу на ТНТ

Фокусник из Омска поборется за крупный выигрыш в новом стендап шоу на ТНТ

21 февраля 2025, 08:46
Фото: ТНТ. Умид Миргасанов поборется за приз в шоу на ТНТ
Выпуск с омичом выйдет в эфир сегодня, 21 февраля.

Еще один омич принял участие в новом шоу «Стендап рулетка» (16+) на ТНТ. За денежный приз поборется комик и иллюзионист Умид Миргасанов. Выпуск с ним выйдет в пятницу, 21 февраля, в 22.00.

В пресс-службе телеканала ТНТ рассказали, что омич в своем выступлении объединит два жанра — стендап и иллюзию — воедино. О чем именно будет шутить Умид — пока держится в секрете.

Напомним, что ранее свои силы в «Стендап рулетке» попробовал Мадияр Сатвалдинов. Со сцены он шутил про процесс планирования беременности со своей женой и рассказывал, что это заставляет его рефлексировать по поводу своего воспитания.

Актер из Омска снялся в сериале на ТНТ о покорителях Москвы
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Омск#Россия#Новости#Выигрыш#Шоу#Юмор#ТНТ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика