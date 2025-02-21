Фокусник из Омска поборется за крупный выигрыш в новом стендап шоу на ТНТ

Posted 21 февраля, 08:46
Published 21 февраля, 08:46
Modified 21 февраля, 11:23
Updated 21 февраля, 11:23
Еще один омич принял участие в новом шоу «Стендап рулетка» (16+) на ТНТ. За денежный приз поборется комик и иллюзионист Умид Миргасанов. Выпуск с ним выйдет в пятницу, 21 февраля, в 22.00.
В пресс-службе телеканала ТНТ рассказали, что омич в своем выступлении объединит два жанра — стендап и иллюзию — воедино. О чем именно будет шутить Умид — пока держится в секрете.
Напомним, что ранее свои силы в «Стендап рулетке» попробовал Мадияр Сатвалдинов. Со сцены он шутил про процесс планирования беременности со своей женой и рассказывал, что это заставляет его рефлексировать по поводу своего воспитания.