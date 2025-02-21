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Posted 21 февраля, 11:30

Published 21 февраля, 11:30

Modified 21 февраля, 11:44

Updated 21 февраля, 11:44

В Омске второй день подряд вводят режим неблагоприятных метеоусловий

«Эффект черного снега». В Омске второй день подряд вводят режим НМУ

21 февраля 2025, 11:30
Фото: 1MI.

В Омске второй день подряд вводят режим неблагоприятных метеоусловий

Действие режима НМУ первой степени опасности продлится целых 14 часов.

В пятницу, 21 февраля, в Омске и области снова начнет действовать режим НМУ первой степени опасности. Соответствующее объявление появилось на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Жителей региона предупредили, что действие режима «черного неба» продлится целых 14 часов — с 18:00 21 февраля до 8:00 22 февраля. В это время вредные вещества, которые попадают в воздух, например, от промышленных предприятий или транспорта, не рассеиваются, а накапливаются в приземном слое атмосферы. Это может привести к ухудшению качества воздуха и появлению неприятных запахов.

Минприроды призвало промышленные предприятия временно сократить объем выбросов. Однако жители города все равно могли ощущать дискомфорт из-за загрязненного воздуха.

Омичи рассказали о неприятном запахе в паблике проекта «Дыши! Омск»:

«Левый берег, что за вонь»;
«Живу на Энтузиастов. Иногда такая вонища идет с каучука и прочих, что реально задумываешься о противогазе»;
«Если на снегу чернота голимая, то что творится внутри организма. Вот он и рак, и аллергии, и прочие болячки. Вдыхаем что попало»;
«Будет и эффект черного снега, и эффект черного автомобиля (даже если автомобиль белый), и эффект черной куртки».

Напомним, режим неблагоприятных метеоусловий вводят в регионе уже второй день подряд.

В двух округах Омска зафиксировали превышение ПДК трех вредных веществ
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#Ольга Скворцова#Экология#Погода#Омск#Минприроды#Загрязнение воздуха#Неприятный запах#Промышленные предприятия
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