«Эффект черного снега». В Омске второй день подряд вводят режим НМУ

Posted 21 февраля, 11:30
Published 21 февраля, 11:30
Modified 21 февраля, 11:44
Updated 21 февраля, 11:44
В пятницу, 21 февраля, в Омске и области снова начнет действовать режим НМУ первой степени опасности. Соответствующее объявление появилось на сайте Обь-Иртышского УГМС.
Жителей региона предупредили, что действие режима «черного неба» продлится целых 14 часов — с 18:00 21 февраля до 8:00 22 февраля. В это время вредные вещества, которые попадают в воздух, например, от промышленных предприятий или транспорта, не рассеиваются, а накапливаются в приземном слое атмосферы. Это может привести к ухудшению качества воздуха и появлению неприятных запахов.
Минприроды призвало промышленные предприятия временно сократить объем выбросов. Однако жители города все равно могли ощущать дискомфорт из-за загрязненного воздуха.
Омичи рассказали о неприятном запахе в паблике проекта «Дыши! Омск»:
«Левый берег, что за вонь»;
«Живу на Энтузиастов. Иногда такая вонища идет с каучука и прочих, что реально задумываешься о противогазе»;
«Если на снегу чернота голимая, то что творится внутри организма. Вот он и рак, и аллергии, и прочие болячки. Вдыхаем что попало»;
«Будет и эффект черного снега, и эффект черного автомобиля (даже если автомобиль белый), и эффект черной куртки».
Напомним, режим неблагоприятных метеоусловий вводят в регионе уже второй день подряд.