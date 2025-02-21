«Эффект черного снега». В Омске второй день подряд вводят режим НМУ

Жителей региона предупредили, что действие режима «черного неба» продлится целых 14 часов — с 18:00 21 февраля до 8:00 22 февраля. В это время вредные вещества, которые попадают в воздух, например, от промышленных предприятий или транспорта, не рассеиваются, а накапливаются в приземном слое атмосферы. Это может привести к ухудшению качества воздуха и появлению неприятных запахов.