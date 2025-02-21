Дождались: нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев провел первую тренировку с командой

Сегодня в соцсетях омского «Авангарда» поделились кадрами с первой тренировки Владимира Ткачева после долгого восстановления. Нападающий вышел на лед в желтом жилете, который означает, что хоккеист временно работает в группе травмированных и пока не относится к играющему составу.