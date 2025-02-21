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Posted 21 февраля, 08:37

Published 21 февраля, 08:37

Modified 21 февраля, 08:37

Updated 21 февраля, 08:37

Владимир Ткачев

Дождались: нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев провел первую тренировку с командой

21 февраля 2025, 08:37
Фото: ХК «Авангард». Владимир Ткачев
Сегодня Ткачев впервые вышел на лед вместе с остальными игроками, но пока работает в группе травмированных.

Сегодня в соцсетях омского «Авангарда» поделились кадрами с первой тренировки Владимира Ткачева после долгого восстановления. Нападающий вышел на лед в желтом жилете, который означает, что хоккеист временно работает в группе травмированных и пока не относится к играющему составу.

Если все пойдет хорошо, Ткачев сможет принимать участие в официальных матчах уже в конце февраля/начале марта.

«Нападающий набрал физические кондиции и теперь ему требуется игровая практика. Максимум в течение недели, если все пойдет по плану, он должен быть готов провести первый матч под руководством Ги Буше», — пишет хоккейный обозреватель Михаил Зислис в своем телеграм-канале.
Видео: ХК «Авангард». Владимир Ткачев

Напомним, что Владимир Ткачев получил разрыв ахиллова сухожилия во время подготовки к текущему сезону. Тогда экс-главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин заверял, что к форварду не будут применяться штрафные санкции, так как он травмировался в процессе тренировки.

По ходу регулярного чемпионата появились слухи, что «Авангард» хочет расторгнуть контракт с игроком якобы из-за слишком высокой зарплаты. Эту информацию опроверг агент нападающего Шуми Бабаев, заявив, что таких разговоров никто не вел. В конце декабря клуб подписал пятилетний контракт с Ткачевым, он будет действовать до конца сезона 2029/2030.

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