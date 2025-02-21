Что посмотреть 23 Февраля. Топ мужских сериалов ко Дню защитника Отечества

Posted 21 февраля, 08:43
Published 21 февраля, 08:43
Modified 21 февраля, 08:45
Updated 21 февраля, 08:45
В воскресенье страна будет встречать один из самых мужественных праздников — День защитника отечества. К 23 февраля сильная половина человечества принимает поздравления от своей семьи, сослуживцев и друзей. Город55 составил топ сериалов для мужчин. Здесь погони, перестрелки, запутанные истории во главе с криминальными авторитетами, преступники со суперспособностями. Но и не обойдется без историй о поиске любви и вечных ценностей.
«Патриот» (2025 г, комедия, ТНТ, 18+) 4 сезона
История спецназовца Сани Кучина (Антон Жижин), который после возвращения из армии в родной городок пытается встроиться в мирную гражданскую жизнь. Для начала он устраивается охранником в круглосуточный магазинчик «Мечта». Далее он поступает в Академию ФСБ, ищет своего настоящего отца, борется за сердце своей бывшей одноклассницы, а также пытается навести порядок в родном городе. На протяжении четырех сезонов честный и добрый парень Саня Кучин помогает местным обитателям найти моральные ориентиры: сражается с мещанством, разгильдяйством, пьянством и пофигизмом.
Первый сезон «Патриота» вышел весной 2020 года. А 10 февраля 2025 года состоялась премьера нового — четвертого сезона.
«Телохранители» (2025 г, комедия, ТНТ, 16+) 2 сезона
В первом сезоне Ящер (Александр Левин), Юрок (Олег Гаас) и Туча (Егор Овчинников) перед вылетом на Чемпионат мира решают заработать на коммерческом турнире по боям без правил, из-за чего их исключают из сборной. Боксеры ужинают в столичном ресторане, где между ними и охраной влиятельного адвоката (Дмитрий Лысенков) завязывается конфликт. Продемонстрировав свои профессиональные навыки, герои оказываются в полиции. Впечатлившись их мастерством, адвокат предлагает боксерам сделку: отправиться в тюрьму или стать его телохранителями.
Ранее Город55 рассказывал, что Юрку сыграл актер из Омска Олег Гаас.
А уже 24 февраля зрители увидят продолжение сериала. В новом сезоне адвокат продолжит заниматься максимально резонансными делами, а значит, у него прибавится врагов, а у троицы телохранителей — опасной работы. Однако, если первый сезон рассказывал главным образом про столкновение двух миров — челябинской «пацанской» тусовки и Москвы, то второй обещает углубиться во взаимоотношения героев, которые стали друг другу ближе.
«Подслушано в Рыбинске» (2025 г, иронический детектив PREMIER, 18+), 1 сезон
В центре сюжета иронического детектива — немолодой журналист рыбинской газеты Юра (Тимофей Трибунцев). Юра невыносимо устал от своей однообразной работы, он все чаще пьет и, похоже, вот-вот разведется с женой. Но судьба дает ему шанс — Юра получает необычный дар, он начинает предвидеть преступления. Ведь маленький городок в Ярославской области захлестнет серия таинственных убийств. Пытаясь проверить одно из видений, он находит тело актрисы местного театра — и становится главным подозреваемым в ее убийстве.
Юре предстоит доказать свою невиновность, но для этого нужно найти настоящего преступника. Помогать ему в этом будет поклонник актрисы, простой пацан Ширмик (Рузиль Минекаев).
Самобытный Рыбинск стал не просто местом действия, но и главным героем сериала. Иван Баранов, шоураннер и сценарист проекта, постарался во всех деталях передать атмосферу родного города.
«Красный 5» (2023 г, комедийный боевик ТВ-3, 16+) 1 сезон
Агент спецслужб Бекешев (Денис Шведов) в одиночку может нейтрализовать целую группу террористов, но однажды проваливает задание, и его отправляют в отставку. Жить на «гражданке» Бекешев не умеет: он страдает крайней подозрительностью и попадает из-за этого в нелепые истории. Внезапно его навыки оказываются вновь нужны: бывший начальник Олег Анатольевич Соколов (Гоша Куценко) предлагает агенту должность в конторе, которая отлавливает сбежавших из лабораторий КГБ преступников с суперспособностями. Бекешеву и его помощнику по кличке «Бабуля» (Роман Курцын) предстоит распутывать хитрые планы суперзлодеев и спасать город, но порой попадать в нелепые ситуации на грани абсурда.
«Юззз» (2022 г, криминальная драма PREMIER, 18+) 1 сезон
ЮЗЗЗ — самый опасный район (юго-запад) Ростова-на-Дону, где грабят и делят зоны влияния два криминальных авторитета. Один жаждет полной власти, другой — сохранить за собой свою территорию. В центр бандитских разборок попадает Рав (Кузьма Котрелев) — простой парень, мечтающий, как и все, о деньгах и лучшей жизни. Влюбившись в племянницу одного из криминальных авторитетов, он оказывается втянут в кровавую и жестокую игру, в которой можно получить желаемое, но что-то придется отдать взамен.
«Во все тяжкие» (сериал 2008 — 2013, 18+)
Школьный учитель химии Уолтер Уайт (Брайан Крэнстон) узнает, что болен раком легких. Учитывая сложное финансовое состояние дел семьи, а также перспективы, Уолтер решает заняться изготовлением метамфетамина. Для этого он привлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, когда-то исключенного из школы при активном содействии Уайта. Пинкман сам занимался варкой мета, но накануне, в ходе рейда УБН, он лишился подельника и лаборатории.
«Сопрано» (сериал 1999 — 2007, 18+)
Мафиозный босс Северного Джерси Тони Сопрано эффективно решает проблемы «семьи». Но с собственной родней ситуация сложнее: дети от рук отбились, брак под угрозой, в отношениях с пожилой матерью сплошное недопонимание. После серии панических атак он решает тайно посещать психотерапевта.
«Метод» (сериал 2015 — … 18+)
В 2025 году состоится премьера третьего сезона сериала «Метод». А пока можно ознакомиться с предыдущими сезонами.
Родион Меглин (Константин Хабенский) — загадочная и неординарная личность, следователь высочайшего уровня, который раскрывает самые сложные убийства. Он привык работать в одиночку, не раскрывая секреты своего метода.
Выпускница юрфака Есеня становится стажером Меглина. У девушки есть личные мотивы для работы с прославленным следователем — мать Есени убили, а отец скрывает важные детали произошедшего, но она не оставляет надежды выйти на след убийцы.
Работа с Меглиным становится для Есени тяжелым испытанием. Профессиональные успехи и странное поведение учителя заставляют девушку задуматься: если Родион так тонко чувствует маньяков и может предсказать их действия, не является ли он сам одним из них.
«Тед Лассо» (сериал 2020 — 2023, 18+)
Тренер сборной колледжа Канзаса по американскому футболу Тед Лассо (Джейсон Судейкис) — неисправимый оптимист, всеобщий любимец и звезда YouTube. Новая владелица одного заштатного английского футбольного клуба решает использовать его в своих хитрых планах и предлагает Теду должность главного тренера, рассчитывая, что тот развалит клуб. Ничего не смысля в этом виде спорта, Тед приступает к своим новым обязанностям со всем присущим ему энтузиазмом.
«Чернобыль» (мини–сериал 2019, 18+)
26 апреля 1986 года в 1:23:45 во время проведения эксперимента по безопасности на Чернобыльской АЭС происходит взрыв реактора и пожар. Поднятые по тревоге пожарные без спецзащиты прибывают на место аварии, не подозревая, что оказались в эпицентре крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. Руководство ЧАЭС уверяет Кремль, что ситуация под контролем, и радиационный фон в норме, но по настоянию академика Легасова его вместе с зампредседателя Совета Министров Борисом Щербиной отправляют разобраться в происходящем на месте.