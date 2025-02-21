Что посмотреть 23 Февраля. Топ мужских сериалов ко Дню защитника Отечества

Агент спецслужб Бекешев (Денис Шведов) в одиночку может нейтрализовать целую группу террористов, но однажды проваливает задание, и его отправляют в отставку. Жить на «гражданке» Бекешев не умеет: он страдает крайней подозрительностью и попадает из-за этого в нелепые истории. Внезапно его навыки оказываются вновь нужны: бывший начальник Олег Анатольевич Соколов (Гоша Куценко) предлагает агенту должность в конторе, которая отлавливает сбежавших из лабораторий КГБ преступников с суперспособностями. Бекешеву и его помощнику по кличке «Бабуля» (Роман Курцын) предстоит распутывать хитрые планы суперзлодеев и спасать город, но порой попадать в нелепые ситуации на грани абсурда.