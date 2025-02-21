Чернышенко: На Форуме будущих технологий презентовали новейшие российские разработки

Posted 21 февраля, 15:46
Published 21 февраля, 15:46
Modified 21 февраля, 15:46
Updated 21 февраля, 15:46
Среди экспонатов выставки, представленных на стендах ведущих корпораций, занимающихся развитием наукоемких производств, — разработки высокотехнологичных отечественных компаний и стартапов. Медиахолдинг 1MI — информационный партнер форума.
Согласно заявлению зампредседателя Правительства РФ, совместная деятельность научного сообщества, предпринимателей и государства является важным звеном в достижении технологического суверенитета России — национальной цели, которую поставил президент.
На выставке Форума будущих технологий представлены лучшие примеры этого сотрудничества. Среди них — десятки новейших разработок, внедряемых в промышленность и имеющих высокий экспортный потенциал. Об этом сообщает newsnn.ru.
На полях форума был представлен нацпроект российского Минпромторга «Новые материалы и химия». На стенде ведомства разместили разработки и образцы по нескольким направлениям национального проекта: по химии, биотехнологиям, композитам и редкоземельным металлам. В их числе продемонстрированы абсорбирующая углеродная повязка для заживления открытых ран; синтетические протезы кровеносных сосудов для замещения критически пораженных участков сосудов при атеросклерозе и других заболеваниях; полимеры для создания костнозамещающих продуктов, близкие к человеческой костной ткани; образцы сырьевой биомассы из лекарственных растений, полученные экологичным способом; современные удобрения; композитные материалы на основе углеволокна и термопластиков для применения в авиации и автомобилестроении; изделия из редких и редкоземельных металлов, применяемых в высокотехнологичной продукции, и др.
По мнению Дмитрия Чернышенко, очень важно, чтобы Россия была независимым государством, в том числе и в сфере добычи полезных ископаемых, для нужд промышленности. Не менее значимыми являются формирование направлений и инвестиции в науку, а именно в обработку этих материалов и создание на их основе технологий.
НИЦ «Курчатовский институт» презентовал изготовленные по аддитивным технологиям авиадетали, полимерные материалы для применения в медицине, жаропрочные материалы для двигателестроения, а также хладостойкие стали и покрытия для арктического применения и прочие разработки.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, в условиях быстрых изменений в мировой экономике и технологическом прогрессе Форум будущих технологий и другие подобные мероприятия являются площадками для обмена информацией, опытом и новыми разработками. И столица РФ активно содействует проектам в сфере новых материалов.