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Posted 21 февраля, 15:46

Published 21 февраля, 15:46

Modified 21 февраля, 15:46

Updated 21 февраля, 15:46

Чернышенко: На Форуме будущих технологий презентовали новейшие российские разработки

Чернышенко: На Форуме будущих технологий презентовали новейшие российские разработки

21 февраля 2025, 15:46
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил выставку Форума будущих технологий, который проходит 20–21 февраля в Москве.

Среди экспонатов выставки, представленных на стендах ведущих корпораций, занимающихся развитием наукоемких производств, — разработки высокотехнологичных отечественных компаний и стартапов. Медиахолдинг 1MI — информационный партнер форума.

Согласно заявлению зампредседателя Правительства РФ, совместная деятельность научного сообщества, предпринимателей и государства является важным звеном в достижении технологического суверенитета России — национальной цели, которую поставил президент.

На выставке Форума будущих технологий представлены лучшие примеры этого сотрудничества. Среди них — десятки новейших разработок, внедряемых в промышленность и имеющих высокий экспортный потенциал. Об этом сообщает newsnn.ru.

На полях форума был представлен нацпроект российского Минпромторга «Новые материалы и химия». На стенде ведомства разместили разработки и образцы по нескольким направлениям национального проекта: по химии, биотехнологиям, композитам и редкоземельным металлам. В их числе продемонстрированы абсорбирующая углеродная повязка для заживления открытых ран; синтетические протезы кровеносных сосудов для замещения критически пораженных участков сосудов при атеросклерозе и других заболеваниях; полимеры для создания костнозамещающих продуктов, близкие к человеческой костной ткани; образцы сырьевой биомассы из лекарственных растений, полученные экологичным способом; современные удобрения; композитные материалы на основе углеволокна и термопластиков для применения в авиации и автомобилестроении; изделия из редких и редкоземельных металлов, применяемых в высокотехнологичной продукции, и др.

По мнению Дмитрия Чернышенко, очень важно, чтобы Россия была независимым государством, в том числе и в сфере добычи полезных ископаемых, для нужд промышленности. Не менее значимыми являются формирование направлений и инвестиции в науку, а именно в обработку этих материалов и создание на их основе технологий.

НИЦ «Курчатовский институт» презентовал изготовленные по аддитивным технологиям авиадетали, полимерные материалы для применения в медицине, жаропрочные материалы для двигателестроения, а также хладостойкие стали и покрытия для арктического применения и прочие разработки.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, в условиях быстрых изменений в мировой экономике и технологическом прогрессе Форум будущих технологий и другие подобные мероприятия являются площадками для обмена информацией, опытом и новыми разработками. И столица РФ активно содействует проектам в сфере новых материалов.

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