Чернышенко: На Форуме будущих технологий презентовали новейшие российские разработки

На полях форума был представлен нацпроект российского Минпромторга «Новые материалы и химия». На стенде ведомства разместили разработки и образцы по нескольким направлениям национального проекта: по химии, биотехнологиям, композитам и редкоземельным металлам. В их числе продемонстрированы абсорбирующая углеродная повязка для заживления открытых ран; синтетические протезы кровеносных сосудов для замещения критически пораженных участков сосудов при атеросклерозе и других заболеваниях; полимеры для создания костнозамещающих продуктов, близкие к человеческой костной ткани; образцы сырьевой биомассы из лекарственных растений, полученные экологичным способом; современные удобрения; композитные материалы на основе углеволокна и термопластиков для применения в авиации и автомобилестроении; изделия из редких и редкоземельных металлов, применяемых в высокотехнологичной продукции, и др.