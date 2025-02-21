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Posted 21 февраля, 09:15

Published 21 февраля, 09:15

Modified 21 февраля, 09:42

Updated 21 февраля, 09:42

Бензин в Омской области оказался одним из самых дешевых в СФО

Бензин в Омске оказался дешевле, чем в других городах Сибири: смотрим цены

21 февраля 2025, 09:15
Фото: 1MI.

Бензин в Омской области оказался одним из самых дешевых в СФО

Хотя в некоторых регионах топливо покупать все-таки выгоднее.

Одним из самых подорожавших товаров в Омской области в 2024 году остается бензин. По данным сервиса IMonitoring, за год он подорожал на 3,2-10,8 рублей за литр.

Как выяснилось, средняя стоимость 92-го бензина по Сибирскому федеральному округу в середине февраля составила 54,43 рубля за литр. Топливо этой марки в Омской области оказалось одним из самых дешевых по Сибири. За литр омичи в среднем платят 53,09 рублей, а, например, в Алтайском крае — 52,82 рубля, в Новосибирской области — 53,96 рублей за литр. Самое дорогое 92-е топливо в республике Тыва (60,05 рублей).

Кроме того, в Сибирском федеральном округе наш регион занимает среднюю позицию по стоимости 95-го бензина. Здесь литр обходится в 57,68 рублей, что чуть ниже региональной средней — 58,16 рублей. Самый дешевый продается в Алтайском крае (56,14 рублей) и Томской области (56,49 рублей), а самый дорогой в Тыве (62,9 рублей).

Добавим, по данным на 21 февраля, в Омске цены на 92-й бензин в пределах 52,85-53,72 рублей, на 95-й — 57,20-58-27 рублей.

Цены на бензин
Цены на бензин. Фото: Скриншот с сайта multigo.ru

Напомним, исследования «РИА Новости» также показали, что на среднюю чистую зарплату в Омской области в месяц можно купить 1 036 литров бензина марки АИ-92. В декабре 2024 года стоимость литра составила 52,56 рубля. Однако, по сравнению с прошлым годом, цена на этот вид топлива в регионе увеличилась на 9,6%.

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#Ольга Скворцова#Экономика#Омск#Омская область#Бензин#Цены#Топливо#2024 год#РИА Новости#Сибирский федеральный округ#АИ-92
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