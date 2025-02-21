Бензин в Омске оказался дешевле, чем в других городах Сибири: смотрим цены

Как выяснилось, средняя стоимость 92-го бензина по Сибирскому федеральному округу в середине февраля составила 54,43 рубля за литр. Топливо этой марки в Омской области оказалось одним из самых дешевых по Сибири. За литр омичи в среднем платят 53,09 рублей, а, например, в Алтайском крае — 52,82 рубля, в Новосибирской области — 53,96 рублей за литр. Самое дорогое 92-е топливо в республике Тыва (60,05 рублей).