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Posted 21 февраля, 11:09

Published 21 февраля, 11:09

Modified 21 февраля, 11:18

Updated 21 февраля, 11:18

Рид Буше

Агент Рида Буше сделал заявление о вероятности продления контракта с «Авангардом»

21 февраля 2025, 11:09
Фото: ХК «Авангард». Рид Буше
По словам спортивного агента Алеши Пилко, шансы, что Буше останется в «Авангарде», намного выше, чем у остальных команд его подписать.

Спортивный агент нападающего «Авангарда» Рида Буше высказался о будущем игрока. По словам Алеши Пилко, шансы, что форвард останется в Омске, намного выше, чем у остальных команд его подписать. При этом он отмечает, что не видит Рида и в другой хоккейной лиге.

Пилко также назвал примерную сумму контракта, о которой пойдет речь во время переговоров с руководством «Авангарда» — 90-100 миллионов рублей за сезон, пишет «Спортс».

Напомним, что несколько дней назад руководство «Авангарда» объявило о продлении контракта с капитаном команды Дамиром Шарипзяновым, он останется в Омске еще на пять лет и будет защищать цвета «ястребов» до окончания сезона 2029/2030.

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