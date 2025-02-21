Агент Рида Буше сделал заявление о вероятности продления контракта с «Авангардом»

Спортивный агент нападающего «Авангарда» Рида Буше высказался о будущем игрока. По словам Алеши Пилко, шансы, что форвард останется в Омске, намного выше, чем у остальных команд его подписать. При этом он отмечает, что не видит Рида и в другой хоккейной лиге.