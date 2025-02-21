Агент Рида Буше сделал заявление о вероятности продления контракта с «Авангардом»

Posted 21 февраля, 11:09
Published 21 февраля, 11:09
Modified 21 февраля, 11:18
Updated 21 февраля, 11:18
Спортивный агент нападающего «Авангарда» Рида Буше высказался о будущем игрока. По словам Алеши Пилко, шансы, что форвард останется в Омске, намного выше, чем у остальных команд его подписать. При этом он отмечает, что не видит Рида и в другой хоккейной лиге.
Пилко также назвал примерную сумму контракта, о которой пойдет речь во время переговоров с руководством «Авангарда» — 90-100 миллионов рублей за сезон, пишет «Спортс».
Напомним, что несколько дней назад руководство «Авангарда» объявило о продлении контракта с капитаном команды Дамиром Шарипзяновым, он останется в Омске еще на пять лет и будет защищать цвета «ястребов» до окончания сезона 2029/2030.