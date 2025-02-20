«Ястребы» взлетают: пять игроков омского «Авангарда» вошли в список лучших в КХЛ

Победная серия «Авангарда» продолжается уже пять матчей, это не могло не отразиться на рейтинге игроков последних двух недель регулярного чемпионата КХЛ. Каждый раз в списке оказываются 10 хоккеистов, которые активно помогают команде на протяжении нескольких встреч подряд.