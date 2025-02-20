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Posted 20 февраля, 04:18

Published 20 февраля, 04:18

Modified 20 февраля, 04:20

Updated 20 февраля, 04:20

Омичи возглавили рейтинг лучших игроков КХЛ

«Ястребы» взлетают: пять игроков омского «Авангарда» вошли в список лучших в КХЛ

20 февраля 2025, 04:18
Фото: ХК «Авангард». Омичи возглавили рейтинг лучших игроков КХЛ
Омичи занимают ровно половину рейтинга, лучшими на 21-23 неделях регулярки стали Райан Спунер, Дамир Шарипзянов, Константин Окулов, Наиль Якупов и Семен Чистяков.

Победная серия «Авангарда» продолжается уже пять матчей, это не могло не отразиться на рейтинге игроков последних двух недель регулярного чемпионата КХЛ. Каждый раз в списке оказываются 10 хоккеистов, которые активно помогают команде на протяжении нескольких встреч подряд.

На этот раз половину топа заняли игроки омской команды, лучшими на 21-23 неделях регулярки стали Райан Спунер с коэффициентом 5.01, Дамир Шарипзянов с 4.68, Константин Окулов (4.63) и Наиль Якупов (4.34). На шестом месте расположился Семен Чистяков, его коэффициент равен 3.96, пятое место он уступил защитнику СКА Александру Никишину (4.33).

Напомним, что работа главного тренера «Авангарда» Ги Буше также не осталась незамеченной. Канадский специалист занял второе место в рейтинге главных тренеров Континентальной хоккейной лиги, уступив лишь Виктору Козлову из «Салавата Юлаева».

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#Анастасия Баянова#Спорт#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Авангард хоккей#Омский авангард#КЦ
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