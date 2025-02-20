«Я кайфую здесь»: Шарипзянов впервые высказался о продлении контракта с «Авангардом»

Posted 20 февраля, 10:54
Published 20 февраля, 10:54
Modified 20 февраля, 10:56
Updated 20 февраля, 10:56
Накануне руководство «Авангарда» объявило о продлении контракта с капитаном команды Дамиром Шарипзяновым, он останется в Омске еще на пять лет и будет защищать цвета «ястребов» до окончания сезона 2029/2030.
После тяжелой победы над магнитогорским «Металлургом» защитник впервые прокомментировал новое соглашение и поделился положительными эмоциями. По словам Шарипзянова, он сам хотел такого исхода и очень рад, что ближайшие сезоны проведет в Омске.
«Новый пятилетний контракт подпишем на днях, там остались формальности. Я хотел этого, и я рад, что клуб вышел на меня с таким предложением. Я хочу здесь остаться. Говорить о конце карьеры еще рано, нужно отыграть эти пять лет солидно, чтобы потом уже команда предлагала мне дальнейшее сотрудничество. Так что все будет зависеть от меня, от моего отношения к делу. Я рад остаться, здесь отличный город, отличные болельщики, я просто кайфую здесь. На такой арене грех жаловаться на что-то. Новый контракт начнет действовать со следующего сезона, так что следующий сезон не будет контрактным. И это хорошо, потому что бывает, что это на тебя давит», — рассказал капитан пресс-службе клуба.
Напомним, что Дамир Шарипзянов вошел в число лучших игроков прошедших двух недель регулярного чемпионата КХЛ. В рейтинге также оказались Райан Спунер, Константин Окулов, Наиль Якупов и Семен Чистяков.